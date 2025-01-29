Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Илона Маска второй год подряд выдвигают на Нобелевскую премию мира

Норвежский Нобелевский институт принял предложение выдвинуть гендиректора Tesla и SpaceX Илона Маска на Нобелевскую премию мира. Его кандидатуру выдвинул депутат Европарламента Бранко Гримс «за вклад в защиту свободы слова и прав человека»

«Его кандидатура была выдвинута в знак признания его последовательной поддержки фундаментального права человека на свободу слова, а значит, и на мир»,— рассказал господин Гримс на своей странице в социальной сети X. Он приложил письмо от института, в котором указано, что ведомство приняло это предложение.

Это уже второе выдвижение Илона Маска — первое было в 2024 году. Тогда его выдвинул норвежский депутат-либертарианец Мариус Нильсен в «защиту диалога, свободы слова и предоставление возможности выражать свои взгляды». Господин Маск неоднократно заявлял о том, что он поддерживает свободу слова и выступает против цензуры. В 2022 году предприниматель купил Twitter (нынешний Х) за $44 млрд, заявив, что планирует изменить политику соцсети, сделав ее более свободной и прозрачной.

В 2024 году на премию мира выдвинули 286 кандидатов, включая господина Маска. Премия досталась движению выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Организацию посчитали достойной за «усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию свидетельств того, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано снова».

Подробности — в материале «Ъ» «В защиту ядерного табу».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...