Илона Маска второй год подряд выдвигают на Нобелевскую премию мира

Норвежский Нобелевский институт принял предложение выдвинуть гендиректора Tesla и SpaceX Илона Маска на Нобелевскую премию мира. Его кандидатуру выдвинул депутат Европарламента Бранко Гримс «за вклад в защиту свободы слова и прав человека»

«Его кандидатура была выдвинута в знак признания его последовательной поддержки фундаментального права человека на свободу слова, а значит, и на мир»,— рассказал господин Гримс на своей странице в социальной сети X. Он приложил письмо от института, в котором указано, что ведомство приняло это предложение.

Это уже второе выдвижение Илона Маска — первое было в 2024 году. Тогда его выдвинул норвежский депутат-либертарианец Мариус Нильсен в «защиту диалога, свободы слова и предоставление возможности выражать свои взгляды». Господин Маск неоднократно заявлял о том, что он поддерживает свободу слова и выступает против цензуры. В 2022 году предприниматель купил Twitter (нынешний Х) за $44 млрд, заявив, что планирует изменить политику соцсети, сделав ее более свободной и прозрачной.

В 2024 году на премию мира выдвинули 286 кандидатов, включая господина Маска. Премия досталась движению выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Организацию посчитали достойной за «усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию свидетельств того, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано снова».

Подробности — в материале «Ъ» «В защиту ядерного табу».