Инфляция в годовом выражении достигла 10,1%

Уровень инфляции в период с 21 по 27 января 2025 года составил 0,22%, следует из данных Росстата. С начала января показатель вырос на 1,14%. В годовом выражении инфляция ускорилась до 10,1%.

Рост цен на плодовоовощную продукцию на отчетной неделе составил 0,5%. Сильнее всего подорожали огурцы (+1,1%), картофель (+0,9%), репчатый лук и яблоки (+0,7%). Стоимость продуктов питания без плодовоовощной продукции выросла на 0,34%.

В сегменте непродовольственных товаров цены снизились на 0,03%. При этом выросла стоимость некоторых наблюдаемых медикаментов — активированного угля и анальгина (+0,7%), корвалола, ренгалина и трекрезана (+0,5%). Также подорожали отдельные непродовольственные товары: туалетное мыло (+0,5%), детские подгузники (+0,3%), туалетная бумага и зубная паста (+0,2%).

В сфере услуг недельная инфляция составила 0,37%. Сильнее всего подорожала плата за жилье (+1,4%), проживание в гостиницах с четырьмя и пятью звездами (+0,9%), мойка автомобилей (+0,9%).

Ранее Центробанк сообщил, что в январе 2025 года инфляционные ожидания россиян выросли до 14%. Наблюдаемая инфляция достигла 16,4%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Инфляция о двух концах».