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Коммерсантъ FM
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Инфляционные ожидания россиян выросли до 14%

Инфляционные ожидания населения России выросли с 13,9% в декабре до 14% в январе, следует из результатов опроса «инФОМ», проведенного по заказу ЦБ (.pdf). Это максимальный уровень с декабря 2023 года.

Наблюдаемая инфляция также достигла максимума с декабря 2023 года и составила 16,4%. Оба показателя растут третий месяц подряд.

Ожидаемая инфляция среди тех, кто не имеет сбережений, в январе 2025 года достигла 15,4% (+0,6%). Тот же показатель среди россиян, которые имеют сбережения, за месяц сократился на 0,1%, до 12,6%. Согласно результатам опроса, денежные сбережения есть у 40% россиян (+4%).

Годовая инфляция в 2024 году составила 9,52%. В октябре Центробанк опубликовал прогноз, в котором говорится, что регулятор ожидает снижения годовой инфляции в 2025 году до 4,5–5%. Ключевая ставка с октября установлена на уровне 21%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Гонки по вертикали».

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