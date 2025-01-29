Минтруд: к 2030 году придется заменить 11 млн рабочих мест

Замглавы Минтруда РФ Дмитрий Платыгин заявил, что за 5 лет в России потребуется заменить 11 млн рабочих мест. В большинстве случаев это связано с выходом сотрудников на пенсию, пояснил господин Платыгин.

«В прогнозе представлены погодовые оценки по специалистам, которых потребуется привлекать в отрасли в разрезе профессии. И, конечно, основным источником кадров для замещения являются выпускники»,— рассказал господин Платыгин на заседании рабочей группы по вопросам среднего профессионального образования и подготовки профессиональных кадров (цитата по ТАСС).

Самый большой объем замещения произойдет в обрабатывающей промышленности — в этой сфере потребуется заменить 1,6 млн рабочих мест. В образовательной и здравоохранительной сферах заменят около 1,7 млн рабочих мест, рассказал он. Потребность российской экономики в кадрах составит 74,3 млн человек к 2030 году.