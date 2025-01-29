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Коммерсантъ FM
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Комитет РФС по этике изучит интервью Дзюбы с критикой «Локомотива»

Комитет Российского футбольного союза (РФС) по этике 4 февраля проведет заседание, на котором рассмотрит интервью футболиста Артема Дзюбы телеканалу «Матч ТВ». В нем спортсмен раскритиковал руководство московского «Локомотива» и главного тренера клуба Михаила Галактионова.

Артем Дзюба

Артем Дзюба

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Артем Дзюба

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее Российская премьер-лига (РПЛ) направила письмо в РФС с просьбой изучить интервью Артема Дзюбы. РФС подтверждал получение обращения, но не называл дату заседания. Сегодня, 29 января, союз сообщил «Матч ТВ», что комитет по этике соберется 4 февраля.

Как передает «Матч ТВ», РПЛ приложила к письму 50-страничное заключение лингвистической экспертизы слов футболиста. Исследование провели по инициативе «Локомотива».

«Матч ТВ» опубликовал интервью с Артемом Дзюбой в ноябре 2024 года. В нем футболист говорил об «ужасных вещах», которые происходят в поделенной на «группировки» команде, и конфликте между главным тренером «Локомотива» с «злопамятным» директором клуба. В «Локомотиве» заявляли, что расценивают высказывания Дзюбы как нарушение спортивной этики.

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