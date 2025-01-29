Президент Стубб: открытие границы Финляндии и России зависит от Москвы

Президент Финляндии Александр Стубб сказал, что Россия не подавала стране сигналов об открытии границ. По его мнению, Москва должна дать гарантии того, что из России не начнется наплыв беженцев при открытии КПП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Стубб

Фото: Lehtikuva / Vesa Moilanen / Reuters Александр Стубб

Фото: Lehtikuva / Vesa Moilanen / Reuters

«Мы до сих пор не видим никаких признаков от российской стороны, что при открытии границы направляемая миграция не продолжится. Нет уверенности, и я считаю, что открывать границу сложно. Мяч, метафорически говоря, на стороне россиян»,— сказал господин Стубб на пресс-конференции (цитата по Yle). Также он отметил, что Западная Европа продолжает быть свидетелем российской гибридной войны, но призвал финнов сохранять спокойствие.

Граница между Россией и Финляндией закрыта по решению финских властей без дальнейшего уведомления. Основанием стал наплыв беженцев из третьих стран в ноябре 2023 года. Хельсинки обвинял Москву в «целенаправленной отправке» беженцев.

В ноябре 2024 года МВД Финляндии исключило открытие границ с Россией, поскольку угроза миграции россиян в страну сохраняется. В январе финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что «оценка угрозы восточной границы остается неизменной».