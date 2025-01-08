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Коммерсантъ FM
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Власти Финляндии решили оставить закрытой границу с Россией

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что власти не могут открыть границу с Россией. По его словам, «оценка угрозы восточной границы остается неизменной», а Россия «по-прежнему готова пропускать физических лиц через границу без надлежащих документов».

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Господин Орпо после встречи с лидерами и руководителями фракций парламента назвал «теневой флот России» самой большой проблемой в Балтийском море. По его словам, Евросоюз и НАТО сейчас ищут способы для противодействия этому флоту.

Граница между Россией и Финляндией закрыта по решению финских властей без дальнейшего уведомления. Основанием стал наплыв беженцев из третьих стран в ноябре 2023 года. Хельсинки обвинял Москву в «целенаправленной отправке» беженцев.

5 ноября 2024 года газета Ilta-Sanomat написала, что власти Финляндии могут открыть один из КПП на границе с РФ в качестве эксперимента. 13 ноября глава МВД Финляндии Мари Рантанен опровергла информацию и заявила, что страна не будет открывать пограничные пункты.

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