Казенные сельхозугодья

СНТ «Победа» не смогло убедить арбитражные суды двух инстанций в справедливости претензий к министерству земельных и имущественных отношений Башкирии, отказавшему товариществу в аренде 263 га земли в Иглинском районе. Отказ министерство обосновало тем, что участок относится к сельскохозяйственным угодьям. Также оказалось, что земля уже предоставлена в бессрочное пользование Управлению имуществом казны Башкирии. По мнению «Победы», права товарищества были нарушены, однако суды встали на сторону минзема. Между тем, товарищество готовится продолжить борьбу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд вслед за арбитражным судом Башкирии отклонил доводы товарищества собственников недвижимости садоводческого некоммерческого товарищества «Победа», требовавшего признать незаконным отказ министерства земельных и имущественных отношений Башкирии выдать в аренду 263,3 га земли в Иглинском районе.

Спорный участок располагается в Акбердинском сельсовете между деревнями Шипово и Урунда южнее автодороги Уфа—Охлебинино. По данным Росреестра, он относится к землям сельскохозяйственного назначения и имеет вид разрешенного использования «для ведения сельскохозяйственного производства». Кадастровая стоимость участка — 10,5 млн руб.

Из материалов дела следует, что в сентябре 2023 года «Победа» попросила минземимущества передать участок в безвозмездную трехлетнюю аренду для ведения садоводства. В дальнейшем товарищество должно было разработать проекты планировки и межевания территории, распределить участки между своими членами для последующей аренды на 49 лет. Как рассказал «Ъ-Уфа» председатель «Победы» Станислав Динисов, товарищество объединяет более 1,1 тыс. человек.

Министерство ответило отказом. По его мнению, участок относится к сельхозугодьям, что препятствует его включению в границы садового товарищества. Также выяснилось, что земля была передана в безвозмездное пользование ГКУ «Управление имуществом казны», подведомственному минземимущества.

Не согласившись с отказом, «Победа» обратилась в арбитражный суд. В иске товарищество ссылалось на генплан Акбердинского сельсовета от 2017 года, по которому участок находится в зоне садоводства. Кроме того, указал истец, норма о невозможности включения сельхозугодий в границы садоводства была введена позже принятия генплана.

В иске также указывалось, что из-за вида разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства» участок не может быть отнесен к сельхозугодьям. Что касается передачи земли в пользование Управлению имуществом казны, то в ЕГРН, по мнению ТСН, на момент подачи заявления не было данных о зарегистрированных правах и ограничениях. Ко всему прочему в сведениях о видах деятельности управления отсутствует информация о чем-либо, связанном с сельским хозяйством, указала «Победа».

Отклоняя требования истца, суд первой инстанции привел в качестве обоснования решения положения Земельного кодекса, запрещающие включать сельхозугодья в границы ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Также был учтен факт передачи спорного участка в безвозмездное пользование Управлению имуществом казны.

К тому же истец выбрал ненадлежащий способ защиты своих интересов, использовав в качестве такового оспаривание ненормативных правовых актов, а не спор о праве на недвижимое имущество, следует из текста решения.

В апелляционной жалобе «Победа» отметила, что заинтересованное лицо (Управление имуществом казны) не исполнило определение суда, обязавшего ГКУ представить доказательства получения участка. Однако повторное ходатайство истца об истребовании доказательств апелляционная коллегия отклонила.

Повторно изучив дело, суд апелляционной инстанции, так же как и арбитражный суд Башкирии, указал на недопустимость включения сельхозугодий в границы садоводства. Передача земли в бессрочное пользование Управлению имуществом казны, по мнению суда, означала невозможность восстановить права садового товарищества даже в случае признания отказа минзема незаконным.

Станислав Динисов и представитель интересов товарищества в суде Денис Бикбулатов намерены подать кассационные жалобы.

По мнению юриста Enforce Law Company Елизаветы Кожевниковой, суд обоснованно не принял доводы истца о несоответствии вида разрешенного использования генплану, так как они не являлись предметом рассматриваемого спора, а также противоречили разъяснениям вышестоящих судов, согласно которым функциональная зона, установленная генпланом, не изменяет правовой режим земель.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит считает законными и обоснованными решение суда первой инстанции и апелляционное постановление. «Если истец полагал, что имел право на участок, а не ГКУ, то он имел право обратиться в суд с иском к управлению об оспаривании права. Вместо этого товарищество избрало ненадлежащий способ защиты — оспаривание отказа министерства, возбудив тем самым спор не о праве на участок, а о законности действий органа государственной власти»,— полагает господин Пустовит.

В то же время, считает юрист, отнесение участка к сельхозугодьям значения для дела не имеет.

Идэль Гумеров