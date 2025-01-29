«Моторинвест» запустил производство гибридных кроссоверов Voyah

Липецкий «Моторинвест» начал производство гибридных кроссоверов Voyah, рассказали «Ъ» в пресс-службе предприятия. На конвейер встали две модели — Dream и Free. Объемы выпуска новинок и цены в компании пока не раскрывают.

Согласно сообщению Минпромторга, гибриды Voyah Dream и Free Voyah вошли в программу льготного автолизинга, которая позволяет приобрести автомобиль со скидкой 35% (но не более 925 тыс. руб.).

Это не первые гибриды, которые производятся в «Моторинвесте». Летом прошлого года компания начала выпуск гибридного кроссовера i-SPACE. Однако, как следует из сообщения Минпромторга, в программу льготного автолизинга модель пока не вошла. «О старте получения субсидии на i-SPACE на сегодня речи не идет, нам удалось достичь привлекательной РРЦ (рекомендованной розничной цены.— “Ъ”) на эту модель — это самый доступный семиместный гибрид в стране»,— прокомментировали в «Моторинвесте».

По словам источника «Ъ» в конце прошлого года компания заключила с Минпромторгом и правительством Липецкой области специнвестконтракт (СПИК) по производству гибридов. СПИК позволит «Моторинвесту» получать промышленные субсидии — в отрасли их принято считать компенсацией утильсбора — и таким образом сделать гибриды Evolute и Voyah российского производства конкурентоспособнее по цене относительно импортных.

«Моторинвест» — первое специализированное производство в России по выпуску электрокаров и гибридов. Сейчас на заводе собираются четыре модели электрокаров Evolute — i-PRO, i-JOY и i-SKY, i-VAN и три гибридных кроссовера — Evolute i-SPACE, Voyah Dream и Voyah Free.

Наталия Мирошниченко