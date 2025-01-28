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Более 50% петербургских компаний планируют расширить штат в текущем году

Увеличить численность работников в 2025 году намерены 55% компаний Санкт-Петербурга. За два года их доля сократилась на 7%, сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

О планах по сокращению персонала заявил 21% городских организаций. За два года их доля выросла на 12%. Увольнение части сотрудников чаще всего рассматривают представители крупного бизнеса. Сокращение штата запланировано в 28% компаний, где трудоустроены свыше тысячи человек, в 26% фирм, где работают от 500 до 1000 сотрудников. При этом компании с штатом от 100 до 500 человек в 60% случаев заявили о планах по расширению.

Компании из сферы финансовых технологий чаще других говорили о намерении уволить часть сотрудников, такой ответ давали 40% респондентов. Далее идет строительная отрасль — 30%. На 9% увеличилась доля девелоперов, наметивших сокращения в компаниях.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Петербург опустился на 17 пунктов в рейтинге перспективности трудоустройства.

Татьяна Титаева

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