Суррогатному материнству вынашивают решение

Россияне стали чаще вывозить за границу замороженные эмбрионы. Там семейные пары и одинокие женщины, которым не подходят другие способы зачатия, пользуются услугами суррогатных матерей, пишет «Медвестник». Издание отмечает, что высокий спрос способствует появлению специализированных отечественных клиник в других странах. А стоимость таких программ выросла в полтора раза. Повод для роста спроса на эти услуги — российский закон. С 2022 года он запрещает частичное донорство яйцеклеток, то есть женщина может использовать только свой генетический материал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

За три года число заявок по вывозу эмбрионов за рубеж выросло минимум в семь раз, говорит заместитель гендиректора клиники «Альтравита» Алексей Бозин: «Если до 2022 года это были единичные случаи, пять-шесть пациентов в течение года, то с 2022-го число увеличилось в семь-восемь раз. Принцип такой: в основном они готовят эмбрионы в российских клиниках ЭКО, уровень медицинских услуг в России достаточно высокий плюс большой выбор славянского фенотипа, потом их перевозят за границу, и уже за границей происходит перенос, ведут беременность суррогатных матерей и рожают. Там же получают свидетельства о рождении.

В основном россияне выбирают для таких родов Республику Беларусь, Армению, Казахстан, Киргизию. Там достаточно простое получение свидетельства о рождении в консульстве РФ. Единственное, указано, что место рождения Минск, Ереван или Бишкек. У нас свой отдел транспортировки, мы перевозим эмбрионы в том числе в Европу и США, но в основном не на программы ЭКО, а просто на хранение. Как их там дальше используют, мы зачастую не знаем.

Средняя цена программы суррогатного материнства в России — 5–6 млн руб. За границей стоимость начинается от 7,5–8 млн руб. Получение эмбрионов — это отдельная процедура, от 200 тыс. руб. и выше».

Профильные клиники оценивают, что раньше беременность при переносе эмбриона суррогатной матери наступала в 70% случаев. После запрета использования донорских яйцеклеток показатели упали до 30%. Зачастую такие программы за рубежом осложняются рисками, говорит директор сети камерных агентств суррогатного материнства «АСМЕД» Елена Литвишко: «Суррогатное материнство разрешено, только если была использована яйцеклетка будущей мамы. Перенос — это одна часть соприкосновения с законом. Вторая часть — это родоразрешение. Ребенок должен подтвердить свое генетическое родство со своими матерью и отцом. Только тогда возможна регистрация новорожденного, который родился от суррогатной матери.

Запросы о подготовке вывоза эмбрионов происходят каждый месяц. Когда женщина хочет стать мамой, но в России она не может этого сделать, безусловно, она прикладывает к этому определенные усилия. Эти усилия направлены на вывоз созданных ранее эмбрионов за пределы нашей страны. Тенденция за последний год только укрепилась. Вывоз детей за пределы страны даже на уровне эмбрионов — это всегда риск. В том числе преждевременных родов, что родители не успеют вовремя приехать, вынуждены будут остаться в другой стране.

Было бы неплохо разрешить использовать донорские яйцеклетки бесплодным россиянкам и оставить программу внутри страны, чтобы контролировать вывоз эмбрионов. Поверьте, он сразу же прекратится».

С 2022 года программы суррогатного материнства подорожали как в России, так и в других странах. Например, «Медвестник» приводит для сравнения цены в белорусских клиниках: три года назад за эту услугу в среднем пришлось бы отдать $25 тыс., сейчас около $40 тыс. Как отмечает издание, гонорары суррогатных матерей также выросли.

Но они по-прежнему могут оставить ребенка себе как в России, так и в других странах, объясняет медицинский адвокат коллегии адвокатов «Правовая политика» Ирина Гриценко: «Перенос эмбриона — это медицинская услуга. Остальное — это просто услуга по вынашиванию этого эмбриона. Дальше возникают другие вопросы. Женщина может отказаться передавать ребенка. У нас такие случаи были. По закону, если суррогатная мать откажется от этого договора, ее никто заставить передать ребенка не может. Это ее ребенок.

С вывозом эмбрионов я не вижу проблем. Единственное, могут на таможне остановить и удивиться, что это такое: тепловые условия должны соблюдаться, вопрос встанет, что не захотят через рентгеновские лучи пропускать. Когда ребенок рождается, передается родителям, его нужно зарегистрировать, иначе невозможно будет пересечь границу. Это уже человек, на него нужны документы».

В некоторых странах, например, во Франции, Германии, Австрии, Швеции и отдельных американских штатах суррогатное материнство запрещено полностью. А в Италии в октябре прошлого года был принят закон, который не разрешает пользоваться услугами суррогатных матерей не только внутри страны, но и за границей.

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Анна Кулецкая