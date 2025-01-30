Методология рейтинга работодателей России

1 этап

HR-анкета/уровень развития HR-процессов

20% в итоговом балле

На этом этапе HR-специалисты проходят профессиональное анкетирование, по результатам которого оценивается эффективность работы всей HR-команды компании, уровень ее развития и сравнение с конкурентами в отрасли. Полученные данные ложатся в основу первого критерия оценки компании— участницы Рейтинга. Значение равно от 0 до 100.

2 этап

Оценка сотрудников/лояльность внутри компании

30% в итоговом балле

Компании проводят онлайн-опрос своих сотрудников. Он позволяет собрать объективное мнение команды о действующем работодателе, определить уровень лояльности к нему и готовность рекомендовать его как будущее место работы для своих близких. Каждый вопрос предполагает ответ-оценку по шкале от 0 до 10. По итогам исследования система классифицирует каждого участника опроса — по наиболее популярным видам оценок: промоутеры, нейтралы или критики.

3 этап

Отзывы бывших сотрудников/оценка компании как прошлого места работы

20% в итоговом балле

Для оценки бренда работодателя важны отзывы не только текущих сотрудников, но и тех, кто работал в компании ранее. Это важная часть восприятия бренда на рынке труда, так как 95% кандидатов знакомятся с обратной связью о работодателе перед откликом или принятием оффера, а 70% готовы искать реальные отзывы, если их нет на hh.ru.

4 этап

Восприятие соискателей/популярность среди тех, кто ищет работу

30% в итоговом балле

В оценке бренда работодателя компании —участницы Рейтинга задействованы и внешние респонденты — соискатели с hh.ru. Каждый из них может пройти опрос и проголосовать только за три компании в каждой отрасли, которых считают привлекательными работодателями. Опция доступна для одного пользователя hh.ru всего один раз, чтобы обеспечить чистоту результатов.

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Нина Осовицкая, директор Бренд-центра hh.ru, идеолог и методолог Рейтинга:

«Рейтинг работодателей hh.ru имеет существенные отличия от мировых аналогов, которые, как правило, фокусируются на одном аспекте в оценке. Например, изучают внешнюю аудиторию: что думают о компании соискатели. Плюс такой методологии в том, что такой рейтинг можно делать без согласия самих компаний. Или есть обратный подход, когда глубоко изучают ситуацию внутри компании: проводится опрос сотрудников, аудит HR-процессов. Здесь согласие компании уже необходимо. Мы же сделали некий синтез. С одной стороны, мы спрашиваем сотрудников, готовы ли они рекомендовать своего текущего работодателя. С другой стороны, мы опрашиваем соискательскую аудиторию, насколько для них компания привлекательна. Мы также оцениваем внутренние HR-процессы на основе анкеты, которую заполняют в компании: это корпоративная культура, обучение, социальный пакет, коммуникации. С этого года мы добавили оценку компаний со стороны бывших сотрудников, получаемую на основе данных платформы Dream Job, где уже накоплен достаточный объем отзывов. Глобально результаты рейтинга эта новая метрика не меняет, но благодаря ей какие-то компании чуть повысили свои позиции, а какие-то немного потеряли. Например, очень важно, как компании расстаются с людьми: стараются ли закрыть все спорные вопросы, мирно разрешить конфликтные ситуации, чтобы человек уходил все-таки с позитивными воспоминаниями».

Борис Курбатов, генеральный директор Dream Job:

«Последние два года работы с отзывами сотрудников — новый тренд рынка труда в России, который во многом определяет привлекательность и репутацию работодателя.Интеграция Dream Job в Рейтинг Работодателей hh.ru — следующий логичный шаг в развитии проекта, направленный на повышение точности и релевантности методологии. Сегодня Dream Job — крупнейшая российская платформа с отзывами сотрудников, насчитывающая более 1,6 млн отзывов и 2 млн пользователей в месяц. Отзывы не только помогают получать ценные инсайты для соискателей, но и являются ключевым инструментом развития HR-бренда и репутации работодателей».