9,52 процента составила инфляция в 2024 году, сообщило Минэкономики. По итогам 2023-го показатель составлял 7,42%. Отдельно в декабре инфляция была на уровне 1,32% после 1,48% в ноябре. Такое замедление оказалось неожиданным для аналитиков, которые прогнозировали декабрьский показатель в 1,6–1,7%. За период с 1 по 13 января потребительские цены выросли еще на 0,67%. В итоге к 14 января инфляция в годовом выражении ускорилась до 9,86%, подсчитали в Минэкономики. По оценке Telegram-канала «Твердые цифры», показатель сезонно скорректированной инфляции в пересчете на год (на этот индикатор ориентируется ЦБ при принятии решения о ключевой ставке) в декабре сложился вблизи 14%.

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