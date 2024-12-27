Гонки по вертикали

Ключевая ставка в этом году стала объектом всеобщего внимания — ее прогнозировали, обсуждали, а иногда и проклинали уже не только банкиры и предприниматели, но и широкие массы, примеривавшиеся к соблазнительно выгодным депозитам и разорительно дорогим кредитам. Причина — долгий и пока не завершившийся период жесткой денежно-кредитной политики. Ставка двигалась вверх за инфляцией, которую Центробанку в итоге так и не удалось предсказать. Официальный прогноз роста цен на 2024 год менялся четырежды. Последний, октябрьский (8–8,5%) был дан 25 октября, но уже через полтора месяца, к 9 декабря он был превзойден — накопленная за год инфляция составила 8,76%, а к 16 декабря она подросла до 9,14%.

Металл в «голосе» ЦБ появился после июньского заседания. Далее были три раунда повышения вплоть до 21% и неизменно жесткая риторика. Но 20 декабря реакция ЦБ на макроэкономические данные неожиданно изменилось — ставка, которая, по большинству прогнозов, должна была вырасти до 23% или даже до 25%, была оставлена на прежнем уровне. Обоснование внезапной мягкости — замедление темпов роста кредитования. Решение было не только неожиданным, но и не вполне согласующимся с прежними аргументами ЦБ — рост кредитования действительно замедлился, но три других ранее названных самим регулятором триггера не сработали: инфляция не снизилась, рынок труда остался жестким, проинфляционный рост бюджетных расходов именно в декабре достиг максимума. Возможно, ЦБ, владеющий все полнотой информации, действительно знает, что делает, но это мы увидим уже в 2025 году.

Вадим Вислогузов