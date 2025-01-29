Еще трое участников погрома в аэропорту Махачкалы получили до 8,5 лет

В Октябрьском районном суде Ставрополя вынесли приговор трем жителям Дагестана за участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы «Уйташ». Их признали виновными по двум статьям, сообщает пресс-служба прокуратуры края.

По обвинению в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) и отказе выполнять требования сотрудников полиции Гамзата Исакова, Махмуда Джаватханова и Абдулбасира Атавова приговорили к лишению свободы от восьми до восьми с половиной лет. Их отправят в исправительную колонию общего режима.

Еще пять участников погрома в аэропорту к срокам от семи до восьми лет лишения свободы приговорили 16 января. Их признали виновными в тех же преступлениях, совершенных «на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля».

Погром в аэропорту Махачкалы произошел 29 октября 2023 года, когда там приземлился самолет из Тель-Авива с гражданами Израиля на борту. Толпа прорвалась к судну и искала пассажиров, оттеснив сотрудников службы безопасности. Было уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 млн руб. Полиция задержала более 200 участников беспорядков. 23 представителя власти получили травмы.

Уголовные дела в отношении других фигурантов продолжают рассматриваться.

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