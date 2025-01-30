Электросетевые предприятия Прикамья станут АО

Два краевых предприятия — ПКГУП «Краевые электрические сети» (Чернушка) и ПКГУП «Северные электрические сети» (Соликамск) будут преобразованы в акционерные общества (АО). Об этом свидетельствует постановление об изменениях, которые вносятся в прогнозный план приватизации. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Пермского края. Ранее сообщалось о переводе предприятий в формат ООО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края, преобразование компании «Краевые электрические сети» в акционерное общество осуществляется с целью дальнейшего развития предприятия. «Статус АО обладает большими возможностями для привлечения финансовых инструментов для своей деятельности»,— подчеркнули в правительстве. При этом изменение формы собственности не повлечет смены владельца.

В настоящее время ПКГУП «Краевые электрические сети» и ПКГУП «Северные электрические сети» владеют на праве хозяйственного ведения электросетевыми комплексами в ряде территорий края.

В октябре прошлого года «Ъ-Прикамье» сообщал, что оба унитарных электросетевых предприятия перейдут в формат ООО. Тогда в краевом правительстве пояснили, что решение о создании ООО путем преобразования унитарных предприятий через приватизацию принято в целях повышения эффективности управления краевым имуществом и управленческой деятельности.

Отметим, передача в собственность края электрических сетей ряда муниципалитетов Прикамья началась в 2023 году.