Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что атаки беспилотников на республику показали, что в сфере обеспечения безопасности граждан еще многое предстоит сделать. Об этом он сообщил на совместном заседании коллегии главного управления МЧС России по Татарстану и республиканского МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минниханов о БПЛА: Предстоит еще многое сделать для обеспечения безопасности

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Минниханов о БПЛА: Предстоит еще многое сделать для обеспечения безопасности

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Господин Минниханов отметил, что вопросы безопасности обсудят на заседании Совета Безопасности республики «О состоянии готовности гражданской обороны в Республике Татарстан и мерах по ее совершенствованию». Заседание пройдет 25 февраля.

Ранее президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов заявил о необходимости установки цифровых домофонов в многоквартирных домах республики. По его словам, до конца 2025 года домофонами нужно обеспечить не менее 75% многоквартирных домов Татарстана.

21 декабря в Казани произошла атака БПЛА, в результате которой шесть из восьми ударов попали в жилые массивы. Удары были зафиксированы в жилых комплексах «Лазурные небеса» и «Манхэттен», а также в пятиэтажном доме на улице Клары Цеткин.

Анар Зейналов