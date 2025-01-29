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В 2024 году в суд направили 644 уголовных дела о наркотиках в Сочи

В 2024 году правоохранительные органы Сочи направили в суд 644 уголовных дела, связанных с распространением наркотиков. В сотрудничестве с ФСБ ликвидировали две лаборатории с производственной мощностью свыше 30 кг наркотиков в месяц. Как сообщили в пресс-службе администрации курорта, до 50% преступлений в этой сфере совершают иногородние граждане.

Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

В 2025 году акция «Сообщи, где торгуют смертью» пройдет в Сочи в два этапа — в марте и октябре. В июне планируют провести месячник, приуроченный к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими веществами и их незаконным оборотом. В прошлом году в рамках этой акции на курорте прошло около 40 крупных мероприятий, которые охватили 78 тыс. участников. Сейчас специалисты разрабатывают план мероприятий на 2025 год в сферах спорта, образования, культуры и молодежной политики.

Для борьбы с «аптечной наркоманией» сотрудники полиции, координируя свои действия с прокуратурой, осуществляют регулярный мониторинг аптек на предмет соблюдения законодательства в сфере оборота рецептурных препаратов. К правонарушителям применяют различные меры воздействия, в том числе аннулирование фармацевтических лицензий и расторжение договоров аренды. В 2024 году правоохранительные органы проверили 30 аптек, деятельность четырех из которых приостановили. В январе 2025 года специалисты закрыли аптеку, которая нарушала законодательство.

В прошлом году специалисты Сочинского наркологического диспансера участвовали в 86 профилактических мероприятиях для несовершеннолетних, посвященных антинаркотической профилактике и пропаганде здорового образа жизни, охватив более 16 тыс. подростков. В рамках городского социального проекта «Профилактический маршрут безопасности» провели 16 мероприятий, в которых приняли участие более 3,5 тыс. человек.

Профилактическую работу со взрослым населением и трудовыми коллективами осуществляют с привлечением врачей-наркологов и сотрудников правоохранительных органов. В 2024 году с диспансерного наблюдения в Сочи сняли 267 человек.

Мария Удовик

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