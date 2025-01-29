Против блогера Арсена Маркаряна требуют возбудить дело за призывы к терроризму

Прокуратура Москвы передала материалы проверки блогера Арсена Маркаряна в Следственный комитет России для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Ведомство обвиняет блогера в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арсен Маркарян

Фото: @arsenmarkaryan Арсен Маркарян

Фото: @arsenmarkaryan

Как рассказала пресс-служба прокуратуры, ведомство нашло опубликованное в интернете интервью с господином Маркаряном. В ходе него он призывал наносить удары по российским территориям с помощью беспилотников. Позже он повторил эту позицию во врем прямого эфира на видеохостинге.

Арсену Маркаряну 29 лет, он начал карьеру блогера и инфобизнесмена в 2014 году. Изначально блогер пропагандировал здоровый образ жизни, позже начал проводить вебинары о личностном росте. Он также получил известность благодаря неоднозначным высказываниям о женщинах, за которые его обвиняли в мизогинии и шовинизме. На Telegram-канал господина Маркаряна подписаны более 173 тыс. человек, на YouTube-канал — 204 тыс. человек.

Никита Черненко