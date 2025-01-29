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Силовики пришли с обысками в УФАС по делу о «жалобщиках»

Сотрудники ФСБ и МВД 29 января пришли с обысками в управление ФАС и частные квартиры сотрудников ведомства по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 286 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями группой лиц), сообщает 47news.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным издания, в здание ГСУ на Лиговском проспекте уже доставили около десятка антимонопольщиков. Среди них — заместитель руководителя УФАС и несколько начальников отдела ведомства. Речь идет о профессиональных «жалобщиках», которые хорошо известны участникам рынка государственного заказа.

Схема выглядит следующим образом. На торги заявляется компания, которая несопоставима по масштабам с конкурентами. Затем она начинает оспаривать в УФАС условия конкурсов, из-за чего процедуры останавливаются. Разбирательства также занимают значительную часть времени.

Это наносит ущерб не только государственным интересам, но и добросовестным игрокам рынка. Согласно существующим процедурам, антимонопольщики не имеют права отказывать «жалобщикам», хотя прекрасно понимают сложившуюся ситуацию. Особенно часто такие ситуации происходят в дорожной отрасли.

В деле, о котором идет речь сегодня, сотрудники УФАС предлагали подобной компании отозвать жалобы и «договорится» по установке видеонаблюдения в детских садах и школах Петербурга. В здании ГСУ на Лиговском на текущий момент также находится представитель организации, который подавал претензию на конкурс.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге прошли обыски в пяти районных администрациях и нескольких управляющих компаниях. Следователи пришли к чиновникам и сотрудникам ЖКХ после семи инцидентов с сосульками, которые произошли 14 января. Отметим, что в администрации Василеостровского района до последнего не признавали, что к ним пришли сотрудники городского СК.

Андрей Маркелов

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