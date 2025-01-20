Василеостровская администрация отрицала обыски до прихода СК в комментарии

Администрация Василеостровского района в своей официальной группе «ВКонтакте» до последнего отрицала обыски, связанные с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пресс-служба называла появившуюся утром 20 января информацию фейком.

Ровно до тех пор, пока в комментарии не пришли официальные представители городского СУ СК по Петербургу. Они не только подтвердили обыски, но и попросили читателей ресурса следить за их публикациями.

«На момент публикаций обысков в администрации Василеостровского района действительно не было»,— попыталась оправдаться пресс-служба.

К завязавшейся полемике подключилась адвокат и активистка Ирина Баханович, которая с иронией спросила у администрации, действительно ли городской СУ СК является непроверенным источником информации.

Отметим, что следователи возбудили в отношении пяти районных администраций уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ. В его основу легли семь случаев падения наледи на петербуржцев.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в фокусе внимания силовых структур оказались не только администрации, но и офисы нескольких управляющих компаний — «Возрождение», «Строительные системы» и ТСЖ «Приморье».

Андрей Маркелов