Искусство от слова «куст»

В московском Мультимедиа Арт Музее проходит выставка «Электроарт» Николая Полисского, основателя арт-парка «Никола-Ленивец» и самого известного отечественного ленд-артиста.

Художественная слава Николая Полисского родилась на природе: в деревне Никола-Ленивец, живописные ландшафты которой стали для художника холстом. В этом пространстве он, как виртуозный пейзажист, создает свои ленд-арт проекты. С 2000 года Полисский работает с художественной артелью, состоящей из жителей деревни Никола-Ленивец.

Славные николо-ленивцы стали полноправными соавторами художника, возводящего целый мир в одной отдельно взятой деревне — и периодически являющего величественные памятники этого фантастического мира городским жителям. Искусство в этом мире явно происходит от слова «куст» — объекты Полисского, самые эстетские, кустарны, и в этом их обаяние.

Тут и ассирийский зиккурат из сена («Сенная башня», 2001), и вариации на тему ампирной триумфальной арки («Лихоборские ворота», 2005) и колонны («Колонна из виноградного дерева», 2002), и даже музей современного искусства «Бобур», сооруженный в 2013 году. Художник весело интерпретирует классику истории искусства, но таким же важным мотивом творчества Полисского стали объекты, посвященные будущему, научно-техническим достижениям человечества. В 2009 году он создал деревянный «Большой адронный коллайдер», а в 2012-м в деревне Никола-Ленивец появился суперкомпьютер «Вселенский разум».

«Электроарт», куратором которого стала Анна Зайцева,— редкий пример работы художника с музейным пространством. Проект, создававшийся Полисским специально для Мультимедиа Арт Музея, рассказывает о запутанном мире современных технологий — но с помощью понятных и теплых природных материалов.

«Мир электроники для меня безумно сложный, даже переусложненный»,— сетует сам художник. Он вспоминает времена, когда компьютер представлял собой машину, занимающую едва ли не целую комнату. Можно было себе представить, как в «желудке» гигантской ЭВМ ток идет по проводам, как внутри циркулирует информация. Полисский пытается подружиться с миром современных компьютеров и создает монументальные псевдотехнологические объекты, состоящие из прутьев лозы и деревянных модулей. Эти объекты формируют «техногенную экосистему», внутри которой зритель может затеряться, как в чаще леса или в опутанном проводами мегаполисе.

Деревянные объекты напоминают архитектоны Казимира Малевича — первоформы абстрактного искусства, трансформировавшиеся в архитектурные модели. В проекте «Электроарт» Полисский синтезирует свой опыт живописца и архитектурную «приземленную» художественную практику.

Цвет в «Электроарте» — не только работа с натурой, но и формалистская штудия. Каждому деревянному модулю отдан один чистый цвет. Пространственная режиссура проекта умело работает с импрессионистскими художественными приемами: только отойдя на значительное расстояние от объекта, можно увидеть, как цвета собираются в единый образ. Перед глазами всегда остается одновременно часть и целое, монумент и фрагмент, комплексное колористическое впечатление и цветовой пиксель.

Писатели-фантасты не раз рассказывали о людях в постапокалиптическом мире, воссоздающих при помощи простейших природных материалов путь цивилизации. Примерно этим же занимается Николай Полисский, воспроизводя все элементы культуры, архитектуры, искусства и техники при помощи природных натуральных материалов, использующихся в сельском быту. «Я не культурпродукт, я натурпродукт!» — настаивает Полисский.

Юлия Тихомирова