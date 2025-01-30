Лето навынос

Вышел новый альбом московской группы «Космос на потолке», с 2022 года работающей в Японии. Он называется «И здесь, и с собой» и, с точки зрения Игоря Гаврилова, уместен в любой стране.

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Фото: Даниил Морозов Япония пошла на пользу группе «Космос на потолке»

Фото: Даниил Морозов

Вроде бы ничего сверхъестественного: молодая группа едет за рубеж и начинает активно осваиваться на местной музыкальной сцене. Так устроен глобальный мир: играй, что хочешь, выступай, где хочешь, развивай свои цифровые площадки — в общем, реализуйся, никто не мешает.

Но помешать все же могут. Например, расстояния. Это когда речь идет о московской группе, которая вдруг захотела выступать в Японии. Или языковой барьер — это если ты хочешь петь в Японии по-русски. И, наконец, суровая политическая ситуация в мире. Это когда тебе со всех сторон говорят, что твой язык никому не нужен, а культуру твоей страны «отменили».

Московская группа «Космос на потолке» активно работает в Японии, взаимодействуя с локальной инди-сценой, в ее составе играет барабанщик — американский экспат, и только что она выпустила новый альбом «И здесь, и с собой» с песнями на русском.

Центральные персонажи группы Вика Фролова и Илья Канухин переехали в Токио в 2022 году. Илью Канухина пригласили работать в Японии в сфере IT. Приглашение поступило от Ильи Матюнина, владивостокского бас-гитариста, который обосновался в Японии за несколько лет до Вики и Ильи.

К этому моменту в арсенале «Космоса на потолке» уже были альбомы «Ледяные лимонады» (2018) и «Маленькая Луна» (2021). Даже в их названиях слышится то, что в блоге Capybara Tapes называют «хрупкие воспоминания о счастливом детстве». Светлейший постпанк пополам с дрим-попом. В самых трогательных моментах раннего «Космоса на потолке» даже слышалось эхо певицы Макsим.

«У меня красивый свитер, больше ничего я не знаю о себе» — пела Вика Фролова в первом альбоме. «Я лоскуток полотна невесомого. Я цветок, сам себе не знакомый» — пела Вика Фролова на втором альбоме. Спустя год с такими вот песнями в багаже вместе с Ильей и дочерью Ариной она двинула в Токио, где, как выяснилось, неизвестная группа из России вполне может организовать себе концерт, просто прошвырнувшись по клубам Шибуи. Опять-таки никакого волшебства, все, как в любом другом мегаполисе. Впрочем, элемент везения все же присутствовал. Еще до приезда «Космоса на потолке» в Японию их песня «Рельсы» попала в японский фильм «Qualia», и группа выступила на вечеринке по поводу его выхода.

Альбом 2025 года по всем законам логики должен был стать суммой впечатлений от событий 2022–2024 годов — переезда, новой среды, новой музыки вокруг и изменений, которые претерпевает мир. Все музыканты, уехавшие из России в этот период, так или иначе суммировали свои впечатления. И отбирали из них главные, те, которыми хотели поделиться. Складывая свои впечатления в тексты нового альбома, музыканты «Космоса на потолке» остались практически в том же образном поле, в котором находились раньше.

«Рассыпаюсь звездами. Радуги, фруктовый лед. Я собираю коллаж, где можно менять абсолютно все» («Коллаж»), «Мне приснился сон о том, как я целую яблоки, целую море, целую линии на ладонях» («Целую»), «Я вижу все самое красивое. Я запомнила секунду, когда я заметила, какие у тебя глаза. Вижу все, как в фильме с фестиваля "Санденс". Каждая деталь на месте. Так весело, что мы вместе» («Санденс») — группа «Космос на потолке» не только не собиралась транслировать в новых песнях никакую боль и никакую грусть, она, кажется, даже увеличила градус «милоты». Строчка «Первая сигарета этого лета была сегодня в девять ноль-ноль» («Привет») просится в девичьи блоги или в то, что их сейчас у девушек заменяет.

Автор этих строк не нашел в альбоме «И здесь, и с собой» даже намека на депрессию. Это душеспасительный альбом, полный потенциальных хитов, сыгранных еще и на новой исполнительской и сочинительской ступени. Работая в токийских клубах, участники группы мыслят категориями стадионного рока с инди-корнями.

Кульминация альбома — песня «Холодно». «Годами искали, но смотрели не туда», «Веселая песня на грустные слова», «Скоро будет нечестно говорить, что я не знаю ничего. Нужный момент настает одновременно у тебя и у него» — здесь в поэзии «Космоса…» наконец-то появляется и мир за пределами «я» Вики Фроловой, и «взрослые» мысли, и эротический подтекст. Все это им под силу.

«Космос на потолке» находится в той же парадигме, что и популярная во всем мире русскоязычная группа Molchat Doma (см. “Ъ” от 10 сентября 2024 года). Музыкально — на противоположном ее полюсе, но на том же уровне качества, если не выше. Так что перспективы группы внушают оптимизм. Блистающий мир радуг, лимонадов и рассыпчатых звезд, оказывается, вполне можно, как лавандовый раф, «взять с собой» и продолжать наслаждаться им со спокойной совестью.

Игорь Гаврилов