Нижняя часть тела подвела верхнего
Травмы испортили Кириллу Капризову выдающийся сезон
Травмы испортили обещавший стать выдающимся для Кирилла Капризова сезон. Российский форвард «Миннесота Уайлд», который перед Новым годом был основным претендентом на приз лучшему игроку регулярного чемпионата НХЛ, пропустив целый месяц и ненадолго вернувшись на лед, во второй раз подряд выбыл из строя почти на такой же период. Проблемы нападающего осложняют жизнь и его клубу, еще недавно располагавшемуся возле верхушки классификации первенства, а теперь столкнувшемуся с необходимостью вести довольно плотную борьбу за путевку в play-off.
Форвард клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов в матче против «Чикаго Блэкхокс», 26 января
Фото: Patrick McDermott / Getty Images
Генеральный менеджер клуба «Миннесота Уайлд» Билл Герин сообщил о том, что форвард Кирилл Капризов пропустит как минимум четыре недели из-за травмы «нижней части тела». Она потребует оперативного вмешательства. Герин подчеркнул, что речь не идет о проблеме, из-за которой «заканчивают сезон», но отказался уточнить вероятные сроки возвращения хоккеиста на лед.
Почему эта новость вызвала большой резонанс в Северной Америке, понятно. Дело в том, что она означает, что для Кирилла Капризова, кажется, окончательно испорчен сезон, обещавший стать лучшим в его и так чрезвычайно яркой карьере.
Из строя Капризов выбыл во второй раз подряд. Впервые это произошло в конце декабря, перед коротким рождественским перерывом в регулярном чемпионате НХЛ. Причина была та же самая — травма «нижней части тела». Клуб, как это принято в лиге, точный характер повреждения не раскрывал, но, по данным ряда североамериканских источников, оно касалось мышц паха.
А чтобы представлять, на что мог рассчитывать по окончании сезона Кирилл Капризов, надо знать несколько фактов. Перед тем как попасть в список травмированных, он шел четвертым в бомбардирской гонке первенства с 50 очками, на семь отставая от возглавлявшего ее Нейтана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш». Причем, учитывая график Капризова, не было никаких сомнений в том, что он не просто во второй раз в карьере достигнет престижного рубежа в 100 набранных в чемпионате очков, а побьет личный рекорд трехлетней давности — 108 баллов. В гонке снайперской положение россиянина было даже привлекательнее. С 23 заброшенными шайбами он лишь на одну отставал от Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерс».
Но еще выше выглядели шансы Кирилла Капризова получить самый значимый индивидуальный приз НХЛ — Hart Trophy для просто лучшего хоккеиста.
ESPN ежемесячно публикует рейтинг претендентов на него. Так вот, в том, что вышел в начале декабря, Капризов позиционировался как стопроцентный фаворит. Из всех респондентов опроса 88% отдали именно ему верхнюю строчку классификации, приняв во внимание как статистические показатели, так и исключительную зависимость «Миннесоты» от своей суперзвезды. Более того, в следующей публикации — уже в начале января — Кирилл Капризов снова оказался на первой строчке, впереди Драйзайтля с Маккинноном, несмотря на то что не сыграл из-за травмы в шести подряд матчах и было понятно, что в ближайшее время на площадку не выйдет.
Пропустил он в итоге ровно месяц и дюжину встреч. А те, кто внимательно следил за матчами, сыгранными «Миннесотой» после его возвращения, должны были сразу понять, что восстановление все-таки не было абсолютно полным. Их, этих матчей, было три — с «Ютой», «Калгари Флеймс» и «Чикаго Блэкхокс». Бомбардирский вклад Капризова в них ограничился двумя результативными передачами при относительно низкой активности в атаке чужих ворот. А Билл Герин был вынужден признать, что россиянин готов только «на 60%».
Теперь очевидно, что на награды и статистические достижения Кириллу Капризову рассчитывать уже не приходится.
На второй связанный с травмой период его отсутствия выпадает перерыв в чемпионате из-за проведения с 12 по 20 февраля «Турнира четырех наций» для сборных Канады, США, Швеции и Финляндии. Но в любом случае у Капризова, уже выпавшего из снайперской десятки и бомбардирской двадцатки, даже при благоприятном сценарии накопится еще десяток пропущенных матчей регулярного чемпионата.
Поклонникам «Миннесоты», впрочем, предстоит, судя по всему, поволноваться и за судьбу своей команды. Она оказалась открытием той части регулярного чемпионата, которая пришлась на прошлый год. Давно не добивавшаяся никаких успехов, минувшей весной не попавшая в розыгрыш Кубка Стэнли, «Миннесота» во многом благодаря Капризову все время располагалась на верхушке сводной таблицы первенства или рядом с ней. Нельзя сказать, что беда с российским форвардом вылилась в сокрушительный провал клуба в целом. Но все же падение произошло. В 12 матчах без Кирилла Капризова «Миннесота» потерпела пять поражений — очень плохое соотношение по ее недавним меркам. В трех январских с «60-процентным» Капризовым в составе — еще два.
От каждого их четырех дивизионов лиги путевки в play-off гарантированы трем командам. «Миннесота» как раз и опустилась на третью позицию в своем — Центральном. Некоторый запас прочности у нее пока есть, но он уже достаточно скромный: до тех клубов, что сразу за «зоной play-off»,— меньше десяти очков.