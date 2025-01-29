«Светофор» обжаловал штраф Роспотребнадзора за продажу сыра без сроков годности

Компания «Торгсервис 23», управляющая магазинами сети «Светофор» в Краснодарском крае, обжаловала штраф Роспотребнадзора за продажу сыра без сроков годности. Соответствующее постановление вынес Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, нарушение было выявлено надзорным органом в ходе внеплановой проверки в магазине «Светофор» в станице Темиргоевской Курганинского района. Продажа продукции без сроков годности, по оценке ведомства, создает угрозу массовых отравлений.

Речь идет о расфасованных сырах «Эдам 50%» общим весом 6,6 кг, «Аристократ 50%» общим весом 2,5 кг, «Тильзитер 50%» общим весом 1,5 кг, «Ланцелот с грецким орехом 50%» общим весом 1,7 кг.

Продукция была арестована, после чего ведомство обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием привлечь общество к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ.

Представитель ответчика настаивал, что ответственность за правонарушение лежит на директоре магазина. «Именно директор магазина была уведомлена о дате и месте составления протокола об административном правонарушении, а также не имела полномочий на представление интересов общества по “не совсем понятной доверенности”; общество не было извещено о времени и месте составления протокола об административном правонарушении, соответствующее извещение обществу не направлялось»,— утверждал представитель ООО «Торгсервис 23».

Суд первой инстанции данный довод отклонил, оштрафовав компанию на 300 тыс. руб. Кроме того, вся сырная продукция без соответствующей маркировки по решению суда была изъята из оборота.

В апелляции обществу удалось доказать, что Роспотребнадзор допустил нарушение процессуальных требований при составлении протокола. Решение кубанского арбитража о привлечении ООО «Торгсервис 23» к административной ответственности и назначении штрафа отменил Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд. Его выводы поддержал суд кассационной инстанции.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Торгсервис 23» зарегистрировано в Краснодаре в 2015 году. Головная компания — АО «Юг Менеджмент». Выручка общества по итогам 2023 года составила 9,5 млрд руб., чистая прибыль — 185,4 млн руб.

Наталья Решетняк