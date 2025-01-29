Директором НИЦ «Курчатовский институт» стала Юлия Дьякова

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил директором НИЦ «Курчатовский институт» Юлию Дьякову сроком на пять лет. С 2021 года на этом посту работал бывший замминистра образования и науки Марат Камболов. Президентом НИЦ является российский физик Михаил Ковальчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Рамиль Ситдиков / Фотохост Конгресса молодых учёных Фото: Рамиль Ситдиков / Фотохост Конгресса молодых учёных

Юлия Дьякова пришла в Курчатовский институт в 2017 году, на пост замруководителя Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий. С 2018 года госпожа Дьякова работала замдиректора НИЦ «Курчатовский институт» по научной работе, в 2021-м заняла пост первого замдиректора по науке.

Юлии Дьяковой 39 лет. Она окончила Московский инженерно-физический институт, после чего работала в Институте кристаллографии имени А. В. Шубникова РАН. В 2021 году получила докторскую степень физико-математических наук.

Полина Мотызлевская