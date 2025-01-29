Нигер, Мали и Буркина-Фасо вышли из ЭКОВАС

Нигер, Мали и Буркина-Фасо завершили процесс выхода из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Эти три африканских страны объявили о выходе из регионального союза в феврале 2024 года после военных переворотов. Руководство ЭКОВАС подчеркнуло, что оставляет «двери открытыми» для бывших членов объединения.

В заявлении ЭКОВАС, которое приводит Associated Press, говорится, что руководство обратилось к входящим в союз странам с просьбой «продолжать предоставлять трем странам привилегии членства, включая свободное перемещение в пределах региона с паспортом ЭКОВАС». Решение о выходе Нигера, Мали и Буркина-Фасо вступило в силу с 29 января.

ЭКОВАС — созданное в 1975 году объединение 15 государств (теперь их 12), целями которого являются продвижение экономической интеграции стран региона; обеспечение мира и безопасности в горячих точках; борьба с бедностью и контрабандой. С 2017 года ЭКОВАС принял таможенный кодекс, в странах-членах действует общий внешний тариф на товары из третьих стран.

Нигер, Мали и Буркина-Фасо заявили о выходе из ЭКОВАС в феврале прошлого года, обвинив сообщество в отходе от «панафриканских идеалов своих отцов-основателей», предательстве собственных принципов и превращении «в угрозу для государств-членов и их населения» «под влиянием иностранных держав».

Во всех трех странах в течение последних лет произошли государственные перевороты (Мали — в 2021 году, в Буркина-Фасо — в 2022-м, в Нигере — в 2023-м). В случае с последним ЭКОВАС допускал военное вмешательство для урегулирования ситуации. После выхода из ЭКОВАС Мали, Буркина-Фасо и Нигер объявили о заключении военного пакта — Альянса государств Сахеля — для совместной борьбы с джихадистами.

Лусине Баласян