Рейтинг работодателей hh.ru-2024: итоги
Какие компании выиграли голоса работников
2024 год стал очередным годом изменений на рынке труда: уровень безработицы достиг исторических минимумов, дефицит кадров распространился на все сферы экономики и бизнеса, конкурентная борьба компаний за таланты вышла на новый уровень. И дело не только в зарплатах, а прежде всего в создании и поддержке своего уникального бренда работодателя. Какие же компании в 2024 году можно справедливо назвать самыми привлекательными работодателями страны — в Рейтинге работодателей hh.ru.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Что нового в 2024 году
Для составления ежегодного Рейтинга работодателей аналитики hh.ru анализируют ключевые факторы, которые делают компании привлекательными для работы: оценка развитости HR-функции в компании, опрос eNPS (индекс лояльности сотрудников), опрос соискателей и мнение бывших сотрудников. Последний этап — новый для рейтинга и проводится совместно с платформой Dream Job. Для оценки бренда работодателя важны отзывы не только текущих сотрудников, но и тех, кто работал в компании ранее. Это важная часть восприятия бренда на рынке труда, так как 95% кандидатов знакомятся с обратной связью о работодателе перед откликом или принятием оффера, а 70% готовы искать реальные отзывы, показало исследование hh.ru.
C каждым годом Рейтинг становится объективнее и поэтому полезнее. В 2024 году аналитики hh.ru также внесли ряд изменений. Во-первых, стало больше отраслей. Компании теперь классифицируются по 41 отрасли (вместо 24 в прошлом году). Например, в ИТ-сфере появилось пять подкатегорий, а в промышленности — девять. Это сделано для более релевантной оценки компаний и честной конкуренции в Рейтинге. Во-вторых, добавился уже упомянутый выше этап — отзывы бывших сотрудников. Впервые были собрали данные с платформы Dream Job, чтобы учитывать опыт людей, которые больше не работают в компании. Как результат — обновилась методология оценки (подробнее о ней читайте на следующей странице). Вес каждого этапа в итоговом балле теперь выглядит иначе: HR-анкетирование и отзывы бывших сотрудников дают по 20%, оценка действующих работников и опрос соискателей — по 30%. Еще одно важное изменение, работающее на повышение надежности сведений,— ужесточение требований к данным eNPS: теперь они принимаются только от авторизованных платформ и провайдеров, чтобы исключить возможность манипуляций с голосами.
«Еще два-три года назад часть отраслей считалась довольно закрытой: там даже HR-специалисты говорили, что рейтинги им не важны. И вот сейчас мы видим, что и в таких отраслях понимают необходимость быть полноценными игроками на рынке труда, в том числе с точки зрения открытости коммуникации и необходимости рассказывать о себе именно как о работодателе, а не просто о своих продуктах и услугах. Основная проблема многих российских компаний в том, что люди ничего о них не знают как о работодателях, а между тем сотрудники там могут быть довольны своей работой и готовы рекомендовать компанию другим людям. И сейчас многие такие компании приходят к пониманию, что нужно заявлять о себе, участвовать в рейтинге. Отдельно хочется отметить, что большой процент компаний старается каждый год обязательно участвовать в рейтинге: для них это некая внутренняя метрика успешности работы, своей позиции относительно конкурентов»,— рассказывает директор Бренд-центра hh.ru, идеолог и методолог Рейтинга работодателей России Нина Осовицкая.
Кто вошел в число финалистов
«Участников рейтинга стало больше — свыше 1,7 тыс., больше на 15%, чем в 2023 году, и на 60% больше, чем в 2022-м, и это первая очень важная и позитивная тенденция. Их стало больше в каждой категории компаний (крупнейшие, крупные, средние, небольшие) и с точки зрения отраслей, и с точки зрения географии. Появились новые региональные компании, появились отрасли, которые ранее практически не были представлены. Так, впервые в рейтинге в этом году появились компании с Алтая, из Ямало-Ненецкого и Чукотского АО, Бурятии и Хакасии. Более чем на треть по сравнению с прошлым годом расширился состав участников из Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкортостана»,— говорит Нина Осовицкая.
Самые популярные у соискателей
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«15 лет назад, когда hh.ru впервые проводил Рейтинг работодателей России, в финал вышли около 100 компаний. Год назад — почти 1,5 тыс., а в 2024-м — уже 1729! В Рейтинге представлены компании со всей России, хотя, конечно, на работодателей из Москвы и Петербурга приходится половина участников. Но и в регионах идет напряженная борьба за звание лучшего. Уже в 72 регионах страны есть хотя бы несколько компаний, готовых на равных бороться с крупным и столичным бизнесом за свое место в Рейтинге. Традиционно участвовать в Рейтинге может любая компания с численностью от 100 человек. Результаты Рейтинга представлены по четырем категориям в зависимости от размера штата, чтобы равные конкурировали с равными»,— говорит Мария Игнатова, руководитель Рейтинга работодателей hh.ru, директор по исследованиям hh.ru.
Банки, розничная торговля, ИТ и производство — сферы с самым массовым наймом, и это во многом объясняет, почему первую двадцатку лучших работодателей заняли самые яркие представители этих отраслей. Первое место в категории крупнейших компаний (от 5001 человека) сохранил за собой Альфа-банк, улучшил свои позиции банк ВТБ, поднявшись за год с третьего на второе место, на три позиции вверх переместился Газпромбанк (четвертое место). Взлетела на третье место X5 Group, год назад занимавшая предпоследнее место в топ-10. Один из мировых лидеров отрасли FMCG — Mars, чья широкая линейка продуктов массового спроса всегда на слуху, замыкает топ-5. Промышленный сектор представлен в первой двадцатке «Северсталью» (11-е место), НЛМК (13-е место), СИБУРом (15-е место), «Свезой» (19-е место). Сразу четыре ИТ-компании вошли в топ-20: «Яндекс» (6-е место), «Авито» (17-е место), ВК (18-е место) и «Контур» (20-е место). Т2 (9-е место) и Правительство Москвы (14-е место) — единственные представители телекома и госструктур в первой двадцатке Рейтинга в категории крупнейших компаний.
Крупнейшие компании от 5001 человека
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Следующая по численности категория — крупные компании (от 1001 до 5000 человек в штате). «Лаборатория Касперского» впервые возглавила Рейтинг в своей номинации по численности, за ней следует новичок рейтинга игорная зона «Красная Поляна». Рейтинг крупных компаний имеет еще более широкий охват по отраслям компаний, чем рейтинг крупнейших, борьба за каждое место здесь еще острее. Только в первую десятку вошли представители девелопмента (Level Group — третье место), рекламы («СберМаркетинг» — четвертое место), ИТ (2ГИС — пятое место, банк «Точка» — десятое место).
Крупные компании 1001–5000 человек
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В первой десятке в категории средних компаний почти полностью обновился состав, хотя лидер стабилен: «Иви» третий год подряд возглавляет Рейтинг, почти все остальные компании — новички в нем. Второе и третье места с минимальным отрывом друг от друга делят digital-агентства Agima и RealWeb, от них не отстает, пожалуй, самая известная креативная команда страны — Студия Артемия Лебедева, замыкает первую пятерку «ИЦ Региональные Системы» из Волгограда. Медиаплатформы «Звук» и Okko занимают шестое и девятое места соответственно. Школа управления СКОЛКОВО закрывает первую десятку лучших работодателей в категории средних компаний.
Средние компании 251–1000 человек
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Самые быстрорастущие и многочисленные категории Рейтинга — средние и небольшие компании (от 100 до 250 человек в штате): число участников в них выросло на треть по сравнению с 2023 годом, достигнув в обоих категориях по 591 финалиста. Для небольших компаний невероятно важно зафиксировать свою позицию в числе лучших. Примечательно, что наиболее широко первая десятка представлена компаниями в сфере кибербезопасности — CROSS TECHNOLOGIES (первое место), TS Solution (второе), КСБ-СОФТ (седьмое место) — и digital-агентствами Rabbit Group (четвертое место), RTA (восьмое) и Rocket10 (десятое). Еще четыре представителя этой отрасли вошли в топ-20: Artox Media Digital Group, Digital Info, «Ашманов и партнеры», Magnetto.pro.
Небольшие компании 100–250 человек
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В дополнение к основным категориям по размеру компаний Рейтинг работодателей hh.ru формирует субрейтинги — это инструмент, который позволяет соискателям оценивать и сравнивать компании по различным критериям. Компании же могут использовать субрейтинги для самодиагностики и выявления конкретных областей для улучшения.
Так, самыми популярными у соискателей стали: Альфа-банк, ВТБ, «Яндекс», Газпромбанк и «Самокат». Субрейтинг компаний с самыми высокоразвитыми HR?процессам возглавили Группа НЛМК, СИБУР, X5 Group, AB InBev Efes и «Северсталь». Самые лояльные сотрудники работают в АН «АстраДом Realty», «101 Интернет», TOUCH, «СтандАрт» и Tasty Coffee. Самую высокую оценку бывших сотрудников получили АН «Мореон Инвест», «4 Колеса», AWG, Leon и Loyalty Labs.
Рейтинг работодателей как отражение института репутации
Расширение масштаба и охвата Рейтинга работодателей-2024 напрямую связано с формированием института репутации на российском рынке труда. Компании не могут игнорировать этот тренд — работа с репутацией и имиджем стала неотъемлемой частью HR-стратегий в создании привлекательного образа работодателя мечты. И соискатели, и рекрутеры уделяют значительное внимание отзывам, когда ищут работу либо человека в команду, выяснили в совместном опросе социальная сеть для нетворкинга «Сетка» и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. Зачастую отзывы оказываются важнее высокой зарплаты или щедрого соцпакета. Свыше двух третей соискателей хотя бы раз отказывались от потенциально привлекательного предложения о работе из-за плохой репутации работодателя, а каждый седьмой рекрутер по этой причине отказывался брать на работу квалифицированного специалиста.
Самые высокоразвитые HR-процессы
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В ходе опроса соискателям (свыше 2,3 тыс. человек) и рекрутерам компаний (459) предлагалось оценить влияние фактора репутации на процесс поиска работы и сотрудников. Абсолютное большинство соискателей (75%) в процессе поиска работы активно изучают отзывы бывших сотрудников о потенциальном работодателе — как о компании в целом, так и о руководителе команды, в которой предстоит работать. Среди работодателей отзывы на кандидатов изучают 85% опрошенных.
Чаще всего отзывы на потенциальных работодателей собирают работники сферы искусства (81%), продаж (81%), ИТ и диджитал (79%), строительного сектора (78%) и финансовой отрасли (75%). Реже других — работники образовательной сферы (61%).
Чаще всего информацию ищут на сайтах для поиска работы (85%). Около двух третей респондентов опрашивают коллег по отрасли (60%). 41% смотрят посты действующих и бывших сотрудников в соцсетях. Почти столько же (39%) изучают сайты с черными списками работодателей. Каждый третий ищет информацию на форумах и в специализированных сообществах (группы в соцсетях, чаты в Telegram и др.), 26% ищут контакты нынешних или бывших сотрудников и спрашивают у них напрямую.
Свыше двух третей опрошенных соискателей один-два раза (46%) либо больше трех раз (22%) отказывались от потенциально привлекательного предложения о работе именно из-за негативных отзывов бывших сотрудников. Чаще всего такой подход свойственен работникам сферы искусства (28% опрошенных из этой сферы отказывались от офферов из-за негативных отзывов на работодателя более двух раз), услуг для физлиц и бизнеса (27%), маркетинга/PR (26%), а также среди административного персонала (24%), юристов (22%) и ИТ-/digital-сектора (20%).
Самая высокая оценка бывших сотрудников
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Из числа опрошенных рекрутеров же это каждый седьмой (13% рекрутеров и руководителей с правом принятия решения о найме — каждый седьмой — указали, что однажды либо несколько раз отказались от сотрудника с хорошими хард-скиллами из-за плохих отзывов о нем от его бывших коллег). Еще 52% опрошенных рекрутеров указали, что могут отклонить кандидата, если негативных отзывов на них оказывается слишком много. Это свойственно прежде всего компаниям малого бизнеса, нежели крупным компаниям со штатом свыше 1 тыс. человек.
«Результаты опроса показывают, как важно и работодателям, и соискателям быть открытыми по отношению друг к другу. Активное присутствие в профессиональных соцсетях, прозрачность и доступность помогают не только наладить связи между соискателем и работодателем, но и укрепить репутацию обеих сторон. Для соискателя это возможность продемонстрировать свои достижения и компетенции, а для работодателя — показать открытость, доброжелательность и приверженность ценностям, что способствует привлечению талантов и формированию положительного имиджа на рынке»,— комментирует директор по маркетингу «Сетки» Татьяна Канонерова.
Респондентам также предлагалось оценить репутацию своего работодателя. Оказалось, что всего 31% респондентов положительно оценивают репутацию своего работодателя, тогда как отрицательную оценку дали 18%, то есть почти каждый пятый.
Самые лояльные сотрудники
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Чаще других позитивно оценивали репутацию работодателя работники строительной отрасли (48%), сферы ИТ и диджитал (34%), консалтинга (33%), продаж (31%) и управления персоналом (30%). Последние, а также работники строительной отрасли в то же время чаще других давали своим работодателям негативные оценки (25% и 23% соответственно). Своих работодателей негативно оценивают также 22% специалистов финансовой отрасли, 19% работников производственной отрасли, 19% работников сферы продаж, 17% сотрудников юридической отрасли и 14% — образовательной сферы. В сфере искусства репутацию работодателя оценивают негативно всего 9% сотрудников.
В контексте регионов чаще других негативно оценивали работодателя жители Подмосковья (20%) и Новосибирской области (20%), а также Челябинской области (19%), Воронежской и Нижегородской областей, Москвы и Татарстана (по 18%). Среди респондентов, оценивших репутацию своего работодателя положительно, больше всего жителей Красноярского края (44%), Татарстана (43%), Пермского края (38%), Самарской области (36%) и Краснодарского края (34%).
Наиболее пагубное влияние на репутацию работодателя, с точки зрения большинства опрошенных, оказывают плохие условия труда (80%) и несправедливое отношение руководства (80%), а также низкая зарплата (66%), высокая текучка (63%) и токсичная атмосфера в коллективе (61%).
Свыше половины опрошенных соискателей часто (10%), периодически (32%) или хотя бы раз (13%) сталкивались с ситуацией, когда работодатель просил их выполнить работу, которая расходится с их общечеловеческими либо профессиональными принципами. И столько же на это соглашались (39% — один-два раза, 13% — часто, а 3% — всегда).
Чаще других о подобных просьбах говорили сотрудники производственной отрасли (71%), юристы (69%) и административный персонал (68%), а также работники научно-образовательной сферы (65%), сферы массмедиа (57%) и продаж (55%).
Таким образом, результаты этого опроса подтверждают растущую важность института репутации на рынке труда, и один из способов сделать в нее вклад — это принимать участие в различных рейтингах лучших работодателей. Старейший из них — Рейтинг работодателей hh.ru — помогает соискателям лучше сориентироваться в новых возможностях развития своей карьеры, а компаниям дает шанс объективно оценить себя глазами других.
Методология рейтинга работодателей России
Четыре независимые оценки суммируются и определяют место компании
1 этап
HR-анкета/уровень развития HR-процессов
20% в итоговом балле
На этом этапе HR-специалисты проходят профессиональное анкетирование, по результатам которого оценивается эффективность работы всей HR-команды компании, уровень ее развития и сравнение с конкурентами в отрасли. Полученные данные ложатся в основу первого критерия оценки компании— участницы Рейтинга. Значение равно от 0 до 100.
2 этап
Оценка сотрудников/лояльность внутри компании
30% в итоговом балле
Компании проводят онлайн-опрос своих сотрудников. Он позволяет собрать объективное мнение команды о действующем работодателе, определить уровень лояльности к нему и готовность рекомендовать его как будущее место работы для своих близких. Каждый вопрос предполагает ответ-оценку по шкале от 0 до 10. По итогам исследования система классифицирует каждого участника опроса — по наиболее популярным видам оценок: промоутеры, нейтралы или критики.
3 этап
Отзывы бывших сотрудников/оценка компании как прошлого места работы
20% в итоговом балле
Для оценки бренда работодателя важны отзывы не только текущих сотрудников, но и тех, кто работал в компании ранее. Это важная часть восприятия бренда на рынке труда, так как 95% кандидатов знакомятся с обратной связью о работодателе перед откликом или принятием оффера, а 70% готовы искать реальные отзывы, если их нет на hh.ru.
4 этап
Восприятие соискателей/популярность среди тех, кто ищет работу
30% в итоговом балле
В оценке бренда работодателя компании —участницы Рейтинга задействованы и внешние респонденты — соискатели с hh.ru. Каждый из них может пройти опрос и проголосовать только за три компании в каждой отрасли, которых считают привлекательными работодателями. Опция доступна для одного пользователя hh.ru всего один раз, чтобы обеспечить чистоту результатов.
Нина Осовицкая, директор Бренд-центра hh.ru, идеолог и методолог Рейтинга:
«Рейтинг работодателей hh.ru имеет существенные отличия от мировых аналогов, которые, как правило, фокусируются на одном аспекте в оценке. Например, изучают внешнюю аудиторию: что думают о компании соискатели. Плюс такой методологии в том, что такой рейтинг можно делать без согласия самих компаний. Или есть обратный подход, когда глубоко изучают ситуацию внутри компании: проводится опрос сотрудников, аудит HR-процессов. Здесь согласие компании уже необходимо. Мы же сделали некий синтез. С одной стороны, мы спрашиваем сотрудников, готовы ли они рекомендовать своего текущего работодателя. С другой стороны, мы опрашиваем соискательскую аудиторию, насколько для них компания привлекательна. Мы также оцениваем внутренние HR-процессы на основе анкеты, которую заполняют в компании: это корпоративная культура, обучение, социальный пакет, коммуникации. С этого года мы добавили оценку компаний со стороны бывших сотрудников, получаемую на основе данных платформы Dream Job, где уже накоплен достаточный объем отзывов. Глобально результаты рейтинга эта новая метрика не меняет, но благодаря ей какие-то компании чуть повысили свои позиции, а какие-то немного потеряли. Например, очень важно, как компании расстаются с людьми: стараются ли закрыть все спорные вопросы, мирно разрешить конфликтные ситуации, чтобы человек уходил все-таки с позитивными воспоминаниями».
Борис Курбатов, генеральный директор Dream Job:
«Последние два года работы с отзывами сотрудников — новый тренд рынка труда в России, который во многом определяет привлекательность и репутацию работодателя.Интеграция Dream Job в Рейтинг Работодателей hh.ru — следующий логичный шаг в развитии проекта, направленный на повышение точности и релевантности методологии. Сегодня Dream Job — крупнейшая российская платформа с отзывами сотрудников, насчитывающая более 1,6 млн отзывов и 2 млн пользователей в месяц. Отзывы не только помогают получать ценные инсайты для соискателей, но и являются ключевым инструментом развития HR-бренда и репутации работодателей».