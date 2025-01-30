Рейтинг работодателей hh.ru-2024: итоги

2024 год стал очередным годом изменений на рынке труда: уровень безработицы достиг исторических минимумов, дефицит кадров распространился на все сферы экономики и бизнеса, конкурентная борьба компаний за таланты вышла на новый уровень. И дело не только в зарплатах, а прежде всего в создании и поддержке своего уникального бренда работодателя. Какие же компании в 2024 году можно справедливо назвать самыми привлекательными работодателями страны — в Рейтинге работодателей hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Что нового в 2024 году

Для составления ежегодного Рейтинга работодателей аналитики hh.ru анализируют ключевые факторы, которые делают компании привлекательными для работы: оценка развитости HR-функции в компании, опрос eNPS (индекс лояльности сотрудников), опрос соискателей и мнение бывших сотрудников. Последний этап — новый для рейтинга и проводится совместно с платформой Dream Job. Для оценки бренда работодателя важны отзывы не только текущих сотрудников, но и тех, кто работал в компании ранее. Это важная часть восприятия бренда на рынке труда, так как 95% кандидатов знакомятся с обратной связью о работодателе перед откликом или принятием оффера, а 70% готовы искать реальные отзывы, показало исследование hh.ru.

C каждым годом Рейтинг становится объективнее и поэтому полезнее. В 2024 году аналитики hh.ru также внесли ряд изменений. Во-первых, стало больше отраслей. Компании теперь классифицируются по 41 отрасли (вместо 24 в прошлом году). Например, в ИТ-сфере появилось пять подкатегорий, а в промышленности — девять. Это сделано для более релевантной оценки компаний и честной конкуренции в Рейтинге. Во-вторых, добавился уже упомянутый выше этап — отзывы бывших сотрудников. Впервые были собрали данные с платформы Dream Job, чтобы учитывать опыт людей, которые больше не работают в компании. Как результат — обновилась методология оценки (подробнее о ней читайте на следующей странице). Вес каждого этапа в итоговом балле теперь выглядит иначе: HR-анкетирование и отзывы бывших сотрудников дают по 20%, оценка действующих работников и опрос соискателей — по 30%. Еще одно важное изменение, работающее на повышение надежности сведений,— ужесточение требований к данным eNPS: теперь они принимаются только от авторизованных платформ и провайдеров, чтобы исключить возможность манипуляций с голосами.

«Еще два-три года назад часть отраслей считалась довольно закрытой: там даже HR-специалисты говорили, что рейтинги им не важны. И вот сейчас мы видим, что и в таких отраслях понимают необходимость быть полноценными игроками на рынке труда, в том числе с точки зрения открытости коммуникации и необходимости рассказывать о себе именно как о работодателе, а не просто о своих продуктах и услугах. Основная проблема многих российских компаний в том, что люди ничего о них не знают как о работодателях, а между тем сотрудники там могут быть довольны своей работой и готовы рекомендовать компанию другим людям. И сейчас многие такие компании приходят к пониманию, что нужно заявлять о себе, участвовать в рейтинге. Отдельно хочется отметить, что большой процент компаний старается каждый год обязательно участвовать в рейтинге: для них это некая внутренняя метрика успешности работы, своей позиции относительно конкурентов»,— рассказывает директор Бренд-центра hh.ru, идеолог и методолог Рейтинга работодателей России Нина Осовицкая.

Кто вошел в число финалистов

«Участников рейтинга стало больше — свыше 1,7 тыс., больше на 15%, чем в 2023 году, и на 60% больше, чем в 2022-м, и это первая очень важная и позитивная тенденция. Их стало больше в каждой категории компаний (крупнейшие, крупные, средние, небольшие) и с точки зрения отраслей, и с точки зрения географии. Появились новые региональные компании, появились отрасли, которые ранее практически не были представлены. Так, впервые в рейтинге в этом году появились компании с Алтая, из Ямало-Ненецкого и Чукотского АО, Бурятии и Хакасии. Более чем на треть по сравнению с прошлым годом расширился состав участников из Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкортостана»,— говорит Нина Осовицкая.

Самые популярные у соискателей Место Название компании Отрасль Численность Регион Количество голосов соискателей 1 Альфа-Банк Банки 50000 Москва 4805 2 ВТБ Банки 74869 Москва 4538 3 «Яндекс» ИТ-компании 26000 Москва 3954 4 Газпромбанк Банки 28000 Москва 3771 5 «Самокат» E-commerce (электронная торговля) 12500 Москва 3653 6 Правительство Москвы Государственная служба и организации 525000 Москва 3459 7 Lamoda E-commerce (электронная торговля) 10000 Москва 3308 8 КамАЗ Автомобильная промышленность 27332 Республика Татарстан 2784 9 X5 Group Продуктовые розничные сети 26000 Москва 2728 10 «Пятерочка» Продуктовые розничные сети 230000 Москва 2410 Методология рейтинга работодателей России

«15 лет назад, когда hh.ru впервые проводил Рейтинг работодателей России, в финал вышли около 100 компаний. Год назад — почти 1,5 тыс., а в 2024-м — уже 1729! В Рейтинге представлены компании со всей России, хотя, конечно, на работодателей из Москвы и Петербурга приходится половина участников. Но и в регионах идет напряженная борьба за звание лучшего. Уже в 72 регионах страны есть хотя бы несколько компаний, готовых на равных бороться с крупным и столичным бизнесом за свое место в Рейтинге. Традиционно участвовать в Рейтинге может любая компания с численностью от 100 человек. Результаты Рейтинга представлены по четырем категориям в зависимости от размера штата, чтобы равные конкурировали с равными»,— говорит Мария Игнатова, руководитель Рейтинга работодателей hh.ru, директор по исследованиям hh.ru.

Банки, розничная торговля, ИТ и производство — сферы с самым массовым наймом, и это во многом объясняет, почему первую двадцатку лучших работодателей заняли самые яркие представители этих отраслей. Первое место в категории крупнейших компаний (от 5001 человека) сохранил за собой Альфа-банк, улучшил свои позиции банк ВТБ, поднявшись за год с третьего на второе место, на три позиции вверх переместился Газпромбанк (четвертое место). Взлетела на третье место X5 Group, год назад занимавшая предпоследнее место в топ-10. Один из мировых лидеров отрасли FMCG — Mars, чья широкая линейка продуктов массового спроса всегда на слуху, замыкает топ-5. Промышленный сектор представлен в первой двадцатке «Северсталью» (11-е место), НЛМК (13-е место), СИБУРом (15-е место), «Свезой» (19-е место). Сразу четыре ИТ-компании вошли в топ-20: «Яндекс» (6-е место), «Авито» (17-е место), ВК (18-е место) и «Контур» (20-е место). Т2 (9-е место) и Правительство Москвы (14-е место) — единственные представители телекома и госструктур в первой двадцатке Рейтинга в категории крупнейших компаний.

Крупнейшие компании от 5001 человека Место Название компании Регион Отрасль Итоговый балл 1 Альфа-банк Москва Банки 123,7 2 ВТБ Москва Банки 120,4 3 X5 Group Москва Продуктовые розничные сети 112,68 4 Газпромбанк Москва Банки 111,44 5 Mars (бренды Snickers, M&M’s, Orbit, Royal Canin, Pedigree, Whiskas и другие) Москва FMCG, производство и торговля товарами повседневного спроса, включая упакованные пищевые продукты и напитки 111,16 6 «Яндекс» Москва ИТ-компании 110,74 7 «ВсеИнструменты.ру» Москва E-commerce (электронная торговля) 110,48 8 «Самокат» Москва E-commerce (электронная торговля) 110,42 9 T2 (Tele2) Москва Телекоммуникации, связь, ИТ-провайдеры 110,04 10 Lamoda Москва E-commerce (электронная торговля) 109,9 11 «Северсталь» Вологодская область Металлургия, металлообработка 109,9 12 Совкомбанк Москва Банки 109,65 13 Группа НЛМК Липецкая область Металлургия, металлообработка 109,64 14 Правительство Москвы Москва Государственная служба и организации 109,61 15 СИБУР Москва Химическое производство, нефтехимия 109,26 16 АН «Этажи» Тюменская область Агентства по недвижимости 109,16 17 «Авито» Москва ИТ-компании 108,77 18 VK Москва ИТ-компании 108,34 19 «Свеза» Санкт-Петербург Лесная промышленность, деревообработка 107,2 20 «Контур» Свердловская область ИТ-компании 107,03 21 Автохолдинг КЛЮЧАВТО Краснодарский край Автодилеры, автозапчасти 106,87 22 Ozon Москва ИТ-компании 106,85 23 «Пятерочка» Москва Продуктовые розничные сети 106,52 24 «АльфаСтрахование» Москва Финансы, страхование, аудит 106,36 25 «Балтика», пивоваренная компания («Балтика«, Zatecky Gus, Flash Up, Tony’s Garret, Krone Blanche Biere, Green Beat) Санкт-Петербург FMCG, производство и торговля товарами повседневного спроса, включая упакованные пищевые продукты и напитки 106,03 26 Группа «Черкизово» Москва Сельское хозяйство и пищевая промышленность, торгово-производственные компании 105,92 27 «МегаФон» Москва Телекоммуникации, связь, ИТ-провайдеры 105,86 28 «Аптеки Плюс» Самарская область Фармацевтика, аптеки 105,72 29 ИТ-холдинг Т1 (бренды Т1.Иннотех, НОТА, Т1.Сервионика, Т1. ИИ, Т1.Облако, Т1.Интеграция, Т1.Цифровая Академия) Москва ИТ-компании 105,68 30 КамАЗ Республика Татарстан Автомобильная промышленность 105,04 Методология рейтинга работодателей России

Следующая по численности категория — крупные компании (от 1001 до 5000 человек в штате). «Лаборатория Касперского» впервые возглавила Рейтинг в своей номинации по численности, за ней следует новичок рейтинга игорная зона «Красная Поляна». Рейтинг крупных компаний имеет еще более широкий охват по отраслям компаний, чем рейтинг крупнейших, борьба за каждое место здесь еще острее. Только в первую десятку вошли представители девелопмента (Level Group — третье место), рекламы («СберМаркетинг» — четвертое место), ИТ (2ГИС — пятое место, банк «Точка» — десятое место).

Крупные компании 1001–5000 человек Место Название компании Регион Отрасль Итоговый балл 1 «Лаборатория Касперского» Москва ИТ-компании 118,74 2 Игорная зона «Красная Поляна» Краснодарский край Развлекательные сети 117,09 3 Level Group Москва Девелопмент 115,43 4 «СберМаркетинг» Москва Маркетинг, реклама, издательский бизнес 115 5 2ГИС Новосибирская область ИТ-компании 114,88 6 Банк ДОМ.РФ Москва Банки 113,65 7 Главгосэкспертиза России Москва Государственная служба и организации 112,74 8 ИЗДАТЕЛЬСТВО ЭКСМО Москва Маркетинг, реклама, издательский бизнес 111,92 9 Avilon Group Москва Автодилеры, автозапчасти 111,76 10 Банк «Точка» Свердловская область ИТ-компании 111,48 11 «Мегамаркет» Москва E-commerce (электронная торговля) 111,43 12 Аптечная сеть «Здоровье» Краснодарский край Фармацевтика, аптеки 111,39 13 МИЭЛЬ Москва Агентства по недвижимости 111,25 14 «Филип Моррис Интернэшнл» в России Москва FMCG, производство и торговля товарами повседневного спроса, включая упакованные пищевые продукты и напитки 111,24 15 JTI (Japan Tobacco International) Москва FMCG, производство и торговля товарами повседневного спроса, включая упакованные пищевые продукты и напитки 111,22 16 СИНЕМА ПАРК и «Формула Кино» Москва Развлекательные сети 111,22 17 «Юнилевер Русь» («Дав», «Доместос», «Чистая Линия», «Рексона», «Бархатные ручки», «Кнорр», «Золотой Стандарт» и др). Москва FMCG, производство и торговля товарами повседневного спроса, включая упакованные пищевые продукты и напитки 110,58 18 КАН АВТО Республика Татарстан Автодилеры, автозапчасти 110,38 19 Naumen Свердловская область ИТ-компании 110,29 20 «Альфа-Лизинг» Москва Финансы, страхование, аудит 110,01 21 КРОК Москва ИТ-компании 109,84 22 ДОМ.РФ Москва Строительство, застройка 109,64 23 «Русский Краб» Приморский край Энергетика и добыча сырья 109,54 24 «Бриз - Климатические Системы» Москва Электроника, приборостроение, бытовая и медтехника, компьютеры и оргтехника 109,23 25 «ТрансТехСервис» Республика Татарстан Автодилеры, автозапчасти 109,18 26 Тематический парк «Сочи-Парк» Краснодарский край Развлекательные сети 109,05 27 АВТОРУСЬ Москва Автодилеры, автозапчасти 108,9 28 Мэрия города Казани Республика Татарстан Государственная служба и организации 108,85 29 Особая экономическая зона «Алабуга» Республика Татарстан Государственная служба и организации 108,75 30 Алкогольная Сибирская группа Москва FMCG, производство и торговля товарами повседневного спроса, включая упакованные пищевые продукты и напитки 108,63 Методология рейтинга работодателей России

В первой десятке в категории средних компаний почти полностью обновился состав, хотя лидер стабилен: «Иви» третий год подряд возглавляет Рейтинг, почти все остальные компании — новички в нем. Второе и третье места с минимальным отрывом друг от друга делят digital-агентства Agima и RealWeb, от них не отстает, пожалуй, самая известная креативная команда страны — Студия Артемия Лебедева, замыкает первую пятерку «ИЦ Региональные Системы» из Волгограда. Медиаплатформы «Звук» и Okko занимают шестое и девятое места соответственно. Школа управления СКОЛКОВО закрывает первую десятку лучших работодателей в категории средних компаний.

Средние компании 251–1000 человек Место Название компании Регион Отрасль Итоговый балл 1 «Иви» Москва Медиа 120,59 2 AGIMA Москва Digital-агентства 118,17 3 Realweb Санкт-Петербург Digital-агентства 117,98 4 Студия Артемия Лебедева Москва Маркетинг, реклама, издательский бизнес 117,75 5 ИЦ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ Волгоградская область Информационная безопасность 117,54 6 «Звук» Москва Медиа 114,8 7 ДАЛЕЕ Москва Digital-агентства 114,71 8 РЕХАУ Москва Производство строительных материалов 114,59 9 Okko Санкт-Петербург Медиа 114,39 10 Школа управления СКОЛКОВО Московская область Наука и образование 113,63 11 Angara Security Москва Информационная безопасность 113,43 12 Sports Москва Медиа 113,22 13 Фонд развития территорий Москва Государственная служба и организации 112,97 14 «Флаувау» Москва E-commerce (электронная торговля) 112,88 15 Российское общество «Знание» Москва Государственная служба и организации 112,17 16 REDMOND Санкт-Петербург Электроника, приборостроение, бытовая и медтехника, компьютеры и оргтехника 111,71 17 «Битрикс24» Калининградская область ИТ-компании 111,64 18 Polaris Москва Электроника, приборостроение, бытовая и медтехника, компьютеры и оргтехника 111,38 19 «СберСтрахование жизни» Москва Финансы, страхование, аудит 111,33 20 «ААА Моторс» Ростовская область Автодилеры, автозапчасти 111,27 21 Winline Москва Развлекательные сети 111,03 22 LOTTE Москва Ресторанные сети, гостиницы 110,56 23 Фабрика дверей «Браво» Москва Лесная промышленность, деревообработка 110,48 24 «АльфаСтрахование-Жизнь» Москва Финансы, страхование, аудит 110,21 25 Фабрика столешниц КЕДР Воронежская область Лесная промышленность, деревообработка 109,96 26 PARI Москва Развлекательные сети 109,78 27 Госинспекция по недвижимости Москва Государственная служба и организации 109,74 28 «Альянс-Авто» Чувашская Республика Автодилеры, автозапчасти 109,71 29 TEFAL Москва FMCG, производство и торговля товарами повседневного спроса, включая упакованные пищевые продукты и напитки 109,65 30 СОЮЗ ЗАСТРОЙЩИКОВ Ростовская область Агентства по недвижимости 109,62 Методология рейтинга работодателей России

Самые быстрорастущие и многочисленные категории Рейтинга — средние и небольшие компании (от 100 до 250 человек в штате): число участников в них выросло на треть по сравнению с 2023 годом, достигнув в обоих категориях по 591 финалиста. Для небольших компаний невероятно важно зафиксировать свою позицию в числе лучших. Примечательно, что наиболее широко первая десятка представлена компаниями в сфере кибербезопасности — CROSS TECHNOLOGIES (первое место), TS Solution (второе), КСБ-СОФТ (седьмое место) — и digital-агентствами Rabbit Group (четвертое место), RTA (восьмое) и Rocket10 (десятое). Еще четыре представителя этой отрасли вошли в топ-20: Artox Media Digital Group, Digital Info, «Ашманов и партнеры», Magnetto.pro.

Небольшие компании 100–250 человек Место Название компании Регион Отрасль Итоговый балл 1 CROSS TECHNOLOGIES Москва Информационная безопасность 120,09 2 TS Solution Санкт-Петербург Информационная безопасность 119,31 3 «Дом-Строй» Новосибирская область Девелопмент 118,28 4 Rabbit Group Москва Digital-агентства 118,05 5 «Афиша» Москва Медиа 118,05 6 «Оборонавто» Москва Автомобильная промышленность 117,55 7 КСБ-СОФТ Чувашская Республика Информационная безопасность 116,86 8 RTA агентство digital-маркетинга Москва Digital-агентства 115,54 9 Издательство «МИФ» Москва Маркетинг, реклама, издательский бизнес 115,28 10 Rocket10 Москва Digital-агентства 114,22 11 Artox Media Digital Group (AMDG) Москва Digital-агентства 113,78 12 Digital Info Краснодарский край Digital-агентства 113,24 13 «Жилой Квартал» Республика Башкортостан Девелопмент 113,19 14 EstateLiga — международное агентство недвижимости Москва Агентства по недвижимости 112,35 15 Агентство недвижимости «ИНФИНИТИ» Москва Агентства по недвижимости 112,29 16 «Ашманов и партнеры» Москва Digital-агентства 111,68 17 «Живем Дома» Волгоградская область Агентства по недвижимости 111,51 18 «СберМобайл» Москва Телекоммуникации, связь, ИТ-провайдеры 111,45 19 «Ситилинк» Республика Карелия Телекоммуникации, связь, ИТ-провайдеры 110,77 20 Magnetto.pro Республика Татарстан Digital-агентства 110,69 21 АН АстраДом Realty Москва Агентства по недвижимости 110,49 22 BGS Group Челябинская область Услуги для бизнеса 110,41 23 «СибТехПроект» Томская область Проектирование, архитектура 110,29 24 АЗБУКА НОВОСТРОЕК Ростовская область Агентства по недвижимости 109,99 25 «Химпром» Пермский край Химическое производство, нефтехимия 109,84 26 СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ «КУБ» Свердловская область Проектирование, архитектура 109,75 27 Архитектурно-проектное бюро «Основа» Республика Крым Проектирование, архитектура 109,35 28 ГК «АвтоГрад» Владимирская область Автодилеры, автозапчасти 109,33 29 Уральский Медицинский колледж Челябинская область Наука и образование 109,14 30 Отель Novotel Свердловская область Ресторанные сети, гостиницы 108,92 Методология рейтинга работодателей России

В дополнение к основным категориям по размеру компаний Рейтинг работодателей hh.ru формирует субрейтинги — это инструмент, который позволяет соискателям оценивать и сравнивать компании по различным критериям. Компании же могут использовать субрейтинги для самодиагностики и выявления конкретных областей для улучшения.

Так, самыми популярными у соискателей стали: Альфа-банк, ВТБ, «Яндекс», Газпромбанк и «Самокат». Субрейтинг компаний с самыми высокоразвитыми HR?процессам возглавили Группа НЛМК, СИБУР, X5 Group, AB InBev Efes и «Северсталь». Самые лояльные сотрудники работают в АН «АстраДом Realty», «101 Интернет», TOUCH, «СтандАрт» и Tasty Coffee. Самую высокую оценку бывших сотрудников получили АН «Мореон Инвест», «4 Колеса», AWG, Leon и Loyalty Labs.

Рейтинг работодателей как отражение института репутации

Расширение масштаба и охвата Рейтинга работодателей-2024 напрямую связано с формированием института репутации на российском рынке труда. Компании не могут игнорировать этот тренд — работа с репутацией и имиджем стала неотъемлемой частью HR-стратегий в создании привлекательного образа работодателя мечты. И соискатели, и рекрутеры уделяют значительное внимание отзывам, когда ищут работу либо человека в команду, выяснили в совместном опросе социальная сеть для нетворкинга «Сетка» и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. Зачастую отзывы оказываются важнее высокой зарплаты или щедрого соцпакета. Свыше двух третей соискателей хотя бы раз отказывались от потенциально привлекательного предложения о работе из-за плохой репутации работодателя, а каждый седьмой рекрутер по этой причине отказывался брать на работу квалифицированного специалиста.

Самые высокоразвитые HR-процессы Место Название компании Отрасль Численность Регион 1 Группа НЛМК Металлургия, металлообработка 45000 Липецкая область 2 СИБУР Химическое производство, нефтехимия 38000 Москва 3 X5 Group Продуктовые розничные сети 26000 Москва 4 AB InBev Efes (BUD, Spaten, Efes Pilsener, Stella Artois, Velkopopovicky Kozel, Hoegaarden, Abbe, Essa, «Старый Мельник из Бочонка», Volt и др.) FMCG, производство и торговля товарами повседневного спроса, включая упакованные пищевые продукты и напитки 7500 Москва 5 «Северсталь» Металлургия, металлообработка 50000 Вологодская область 6 «МегаФон» Телекоммуникации, связь, ИТ-провайдеры 25000 Москва 7 T2 (Tele2) Телекоммуникации, связь, ИТ-провайдеры 9000 Москва 8 Альфа-Банк Банки 50000 Москва 9 «Ингосстрах» Финансы, страхование, аудит 11000 Москва 10 BGS Group Услуги для бизнеса 151 Челябинская область Методология рейтинга работодателей России

В ходе опроса соискателям (свыше 2,3 тыс. человек) и рекрутерам компаний (459) предлагалось оценить влияние фактора репутации на процесс поиска работы и сотрудников. Абсолютное большинство соискателей (75%) в процессе поиска работы активно изучают отзывы бывших сотрудников о потенциальном работодателе — как о компании в целом, так и о руководителе команды, в которой предстоит работать. Среди работодателей отзывы на кандидатов изучают 85% опрошенных.

Чаще всего отзывы на потенциальных работодателей собирают работники сферы искусства (81%), продаж (81%), ИТ и диджитал (79%), строительного сектора (78%) и финансовой отрасли (75%). Реже других — работники образовательной сферы (61%).

Чаще всего информацию ищут на сайтах для поиска работы (85%). Около двух третей респондентов опрашивают коллег по отрасли (60%). 41% смотрят посты действующих и бывших сотрудников в соцсетях. Почти столько же (39%) изучают сайты с черными списками работодателей. Каждый третий ищет информацию на форумах и в специализированных сообществах (группы в соцсетях, чаты в Telegram и др.), 26% ищут контакты нынешних или бывших сотрудников и спрашивают у них напрямую.

Свыше двух третей опрошенных соискателей один-два раза (46%) либо больше трех раз (22%) отказывались от потенциально привлекательного предложения о работе именно из-за негативных отзывов бывших сотрудников. Чаще всего такой подход свойственен работникам сферы искусства (28% опрошенных из этой сферы отказывались от офферов из-за негативных отзывов на работодателя более двух раз), услуг для физлиц и бизнеса (27%), маркетинга/PR (26%), а также среди административного персонала (24%), юристов (22%) и ИТ-/digital-сектора (20%).

Самая высокая оценка бывших сотрудников Место Название компании Отрасль Численность Регион 1 АН «Мореон Инвест» Агентства по недвижимости 255 Краснодарский край 2 «4 Колеса» Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы 251 Кемеровская область 3 AWG ИТ-компании 100 Москва 4 Leon Услуги для населения 167 Ленинградская область 5 Loyalty Labs ИТ-компании 100 Санкт-Петербург 6 ST LUCE Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы 200 Москва 7 НПЦ «ПромВодОчистка» Сервисные и инжиниринговые компании 110 Нижегородская область 8 «СДЭК Татарстан» Транспорт, логистика 100 Республика Татарстан 9 «СтандАрт» Ресторанные сети, гостиницы 100 Москва 10 «ТиграЛ» Транспорт, логистика 130 Санкт-Петербург Методология рейтинга работодателей России

Из числа опрошенных рекрутеров же это каждый седьмой (13% рекрутеров и руководителей с правом принятия решения о найме — каждый седьмой — указали, что однажды либо несколько раз отказались от сотрудника с хорошими хард-скиллами из-за плохих отзывов о нем от его бывших коллег). Еще 52% опрошенных рекрутеров указали, что могут отклонить кандидата, если негативных отзывов на них оказывается слишком много. Это свойственно прежде всего компаниям малого бизнеса, нежели крупным компаниям со штатом свыше 1 тыс. человек.

«Результаты опроса показывают, как важно и работодателям, и соискателям быть открытыми по отношению друг к другу. Активное присутствие в профессиональных соцсетях, прозрачность и доступность помогают не только наладить связи между соискателем и работодателем, но и укрепить репутацию обеих сторон. Для соискателя это возможность продемонстрировать свои достижения и компетенции, а для работодателя — показать открытость, доброжелательность и приверженность ценностям, что способствует привлечению талантов и формированию положительного имиджа на рынке»,— комментирует директор по маркетингу «Сетки» Татьяна Канонерова.

Респондентам также предлагалось оценить репутацию своего работодателя. Оказалось, что всего 31% респондентов положительно оценивают репутацию своего работодателя, тогда как отрицательную оценку дали 18%, то есть почти каждый пятый.

Самые лояльные сотрудники Место Название компании Отрасль Численность Регион 1 АН «АстраДом Realty» Агентства по недвижимости 193 Москва 2 «101 Интернет» ИТ-компании 103 Рязанская область 3 TOUCH Строительство, застройка 120 Москва 4 «СтандАрт» Ресторанные сети, гостиницы 100 Москва 5 Tasty Coffee Сельское хозяйство и пищевая промышленность, торгово-производственные компании 160 Удмуртская Республика 6 Игорная зона «Красная Поляна» Развлекательные сети 1400 Краснодарский край 7 КАН АВТО Автодилеры, автозапчасти 1952 Республика Татарстан 8 TravelLine ИТ-компании 695 Республика Марий Эл 9 ГК «Юзтех» ИТ-компании 700 Москва 10 «Фридом» Телекоммуникации, связь, ИТ-провайдеры 155 Челябинская область Методология рейтинга работодателей России

Чаще других позитивно оценивали репутацию работодателя работники строительной отрасли (48%), сферы ИТ и диджитал (34%), консалтинга (33%), продаж (31%) и управления персоналом (30%). Последние, а также работники строительной отрасли в то же время чаще других давали своим работодателям негативные оценки (25% и 23% соответственно). Своих работодателей негативно оценивают также 22% специалистов финансовой отрасли, 19% работников производственной отрасли, 19% работников сферы продаж, 17% сотрудников юридической отрасли и 14% — образовательной сферы. В сфере искусства репутацию работодателя оценивают негативно всего 9% сотрудников.

В контексте регионов чаще других негативно оценивали работодателя жители Подмосковья (20%) и Новосибирской области (20%), а также Челябинской области (19%), Воронежской и Нижегородской областей, Москвы и Татарстана (по 18%). Среди респондентов, оценивших репутацию своего работодателя положительно, больше всего жителей Красноярского края (44%), Татарстана (43%), Пермского края (38%), Самарской области (36%) и Краснодарского края (34%).

Наиболее пагубное влияние на репутацию работодателя, с точки зрения большинства опрошенных, оказывают плохие условия труда (80%) и несправедливое отношение руководства (80%), а также низкая зарплата (66%), высокая текучка (63%) и токсичная атмосфера в коллективе (61%).

Свыше половины опрошенных соискателей часто (10%), периодически (32%) или хотя бы раз (13%) сталкивались с ситуацией, когда работодатель просил их выполнить работу, которая расходится с их общечеловеческими либо профессиональными принципами. И столько же на это соглашались (39% — один-два раза, 13% — часто, а 3% — всегда).

Чаще других о подобных просьбах говорили сотрудники производственной отрасли (71%), юристы (69%) и административный персонал (68%), а также работники научно-образовательной сферы (65%), сферы массмедиа (57%) и продаж (55%).

Таким образом, результаты этого опроса подтверждают растущую важность института репутации на рынке труда, и один из способов сделать в нее вклад — это принимать участие в различных рейтингах лучших работодателей. Старейший из них — Рейтинг работодателей hh.ru — помогает соискателям лучше сориентироваться в новых возможностях развития своей карьеры, а компаниям дает шанс объективно оценить себя глазами других.

Анастасия Мануйлова