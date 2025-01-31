У Никиты Левковского из Черняховска Калининградской области идиопатический, то есть неясного происхождения, правосторонний грудопоясничный сколиоз. Усталость и боль в спине — его постоянные спутники. Заболевание прогрессирует. Когда Никите было 15, врачи говорили, что степень сколиоза 3-я, сейчас — уже 4-я, самая тяжелая. Вылечить мальчика можно с помощью операции по щадящей технологии VBT (Vertebral Body Tethering), когда вместо жесткой металлоконструкции используют гибкий шнур-корд, сохраняющий подвижность позвоночника. Но стоит эта операция больше двух миллионов рублей. У мамы и папы Никиты нет таких денег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита знает, что такое второе дыхание. Когда бежишь долго, устал, но видишь финиш — и откуда-то берутся силы, будто вырастают крылья

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Никита знает, что такое второе дыхание. Когда бежишь долго, устал, но видишь финиш — и откуда-то берутся силы, будто вырастают крылья

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Очень интересное это занятие — наблюдать, как мало-помалу из зернышка или семечка вылупляется зеленый росток, который постепенно набирает силу, обзаводится листочками и стремится вверх. Еще интереснее смотреть с высоты огромного комбайна на бескрайнее поле, родившее миллиарды колосьев, которые потом превращаются в хлеб. Однажды Никита оказался в кабине такой большой машины. Он был еще совсем маленький, когда папа, занимающийся ремонтом сельхозтехники, взял сына с собой на работу.

— Помню, как меня подхватили под мышки, чтобы я дотянулся до лесенки, которая ведет в кабину, и быстро забрался вверх. В кабине дух захватило! Все далеко видно с высоты. А еще, оказывается, руль в комбайне совсем небольшой и крутится легко, я-то думал — наоборот! — рассказывает Никита.

С тех пор мальчик знает, кем станет в будущем. Агрономом, земледельцем со специальными знаниями. Сейчас он усиленно готовится к ЕГЭ по математике и биологии, чтобы без проблем пройти по конкурсу в вуз.

— Учителя мне книги дают, чтобы я больше узнал об устройстве живой природы,— говорит Никита.— Недавно я понял, что мало разбираюсь в цитологии, устройстве клетки, поэтому нужно максимально погрузиться в этот раздел науки.

Так что может помешать, когда цель ясна? В случае Никиты — состояние здоровья. Агроном — профессия, которая требует не только напряжения мысли и усидчивости. Тут нужна и хорошая физическая подготовка, выносливость. С этим у мальчика пока проблема: тяжелое искривление позвоночника диктует свои правила. Никите непросто даже сидеть в школе за партой: спина болит, все время хочется прилечь. Приходится искать удобное положение, вставать, разминаться.

— У нас иногда по семь-восемь уроков бывает,— говорит Никита.— Ничего не поделаешь, выпускной класс.

Мальчик твердо знает: чтобы стать агрономом, спину нужно привести в порядок. Для этого он по совету врачей носил жесткий корсет Шено по 20 часов в сутки. Корсет ужасно натирал, оставлял пролежни, однако прогрессирование сколиоза, к сожалению, не предотвратил. Не помогли и рекомендованные массажи, плавание, лечебная физкультура. Никита, кстати, неукоснительно делает специальные упражнения и время от времени посещает бассейн, чтобы совсем не потерять форму,— а ведь еще несколько лет назад занимался легкой атлетикой.

— Очень нравилось мне это дело. Бегал с утяжелением на ногах, бегал на короткие и длинные дистанции,— рассказывает Никита.

Однако после того, как врачи выявили сколиоз, атлетику пришлось оставить.

— Очень не хватает ощущения легкости, полета,— говорит мальчик.

Никита ждет операцию на позвоночнике. Он знает о ней все, потому что хирург, который будет оперировать, все подробно рассказал во время консультации. Рассказал, чем отличается гибкая конструкция от жесткой, и самое главное для мальчика тут — быстрое восстановление. Лечение ненамного усложнит процесс учебы, не помешает поступлению в вуз — и снова даст возможность ощутить легкость сильного тела, надеется Никита.

Сейчас он на финишной прямой по дороге к операции. Уже пройден большой путь — путь запретов, путь усталости и боли, о которых Никита рассказывает очень сдержанно.

— Я знаю, что такое второе дыхание,— говорит мальчик.— Когда бежишь долго, устал уже, но видишь финиш и концентрируешься на нем. И будто откуда-то берутся силы, будто вырастают крылья. Можно даже соперников обойти, если хочется, когда открывается второе дыхание.

Однако операция — не соревнование. И доберется ли Никита до финиша, зависит от нас с вами. Мы ведь поможем?

Для спасения Никиты Левковского не хватает 918 209 руб. Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Никиты правосторонний грудопоясничный сколиоз самой тяжелой, 4-й степени, деформация позвоночника стремительно прогрессирует. Консервативное лечение не дало желаемого результата. Необходимо хирургическое лечение, которое будет проведено с использованием новой технологии VBT. Она позволяет корректировать деформацию в процессе роста костей, сохраняя подвижность позвоночника. После операции спина максимально выпрямится, болевой синдром уйдет, качество жизни улучшится. Никита сможет вести активный образ жизни наравне со сверстниками». Стоимость операции 2 052 209 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 1 100 000 руб. Телезрители ГТРК «Калининград» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 918 209 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Никиту Левковского, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Никиты — Аллы Анатольевны Гречкиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Наталья Волкова, Калининградская область