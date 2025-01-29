Пользователи смартфонов потратили на чат-боты $1,4 млрд

За последние два года ежемесячный доход от мобильных приложений с искусственным интеллектом (ИИ) вырос в 37 раз, а только в 2024 году пользователи потратили на них $1,4 млрд. В 2025 году потребительские траты на такие приложения должны превысить $2 млрд, говорится в докладе аналитической компании Appfigures.

Лидером на рынке по количеству скачиваний с большим отрывом является ChatGPT от OpenAI. Языковая модель, представленная в ноябре 2022 года, появилась в магазинах мобильных приложений в мае 2023 года. С тех пор пользователи смартфонов потратили на это приложение $529 млн, а его месячная выручка с момента запуска выросла в 75 раз. Начиная с июля текущего года ежемесячный доход ChatGPT превышает совокупный доход всех других популярных приложений-помощников в App Store и Play Store.

Самыми популярными приложениями с ИИ остаются чат-боты. По итогам последних двух лет умные помощники занимают восемь из десяти первых мест в рейтинге скачиваний.

Большинство пользователей приложений с ИИ — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. При этом 64% мировых трат на такие приложения приходятся на США.

Как появление новой китайской модели ИИ всколыхнуло мировые рынки — в материале «Ъ» «DeepSeek начинает и не сдается».

Кирилл Сарханянц