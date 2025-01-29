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В Энгельсе мужчина получил 6 лет колонии за мошенничество

В Саратовской области суд признал виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 39-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Мужчина получил шесть лет исправительной колонии общего режима. Свою вину он признал в полном объеме. Прокуратура Энгельса поддержала гособвинение по уголовному делу.

Выяснилось, что с июля по август 2017 года фигурант с 46-летней знакомой сказали 49-летней женщине, что за 1,3 млн руб. в качестве вознаграждения могут повлиять на вынесение судебного решения по уголовному делу в ее пользу. Что касается знакомой подозреваемого, она скрылась от суда, ее объявили в розыск. В отношении нее дело выделено в отдельное производство.

Также удалось установить, что указанные лица с сентября 2021 по январь 2023 года завладели 4,2 млн руб., принадлежащих 46-летней женщине. Они говорили, что помогут ей в вопросе вступления в наследство и удовлетворения исковых требований по гражданскому делу. Для этого, как они отмечали, нужно передать взятку высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов.

Павел Фролов

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