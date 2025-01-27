В Удмуртии закрыли магазин «Светофор» в Сарапуле на месяц из-за грызунов

Суд приостановил работу магазина «Светофор» в Сарапуле из-за следов грызунов в помещениях — помета и щелей в полу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным регионального управления Роспотребнадзора, магазин вовремя не провел дератизацию и не провел герметизацию щелей в полу. Это представляет «угрозу развития инфекционных заболеваний», в том числе геморрагической лихорадки с почечным синдромом и иерсиниоза у покупателей и работников магазина.

Материалы проверки передали в суд. Работу «Светофора» на 3-м Дубровском переулке, 33, приостановили на 30 суток.