«Известия»: Роспотребнадзор готовит проверку торговой сети «Светофор»

Роспотребнадзор по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова проведет внеплановые проверки сети магазинов «Светофор». Об этом говорится в материале «Известий». Проверки станут реакцией на обращение депутата Сергея Лисовского, который в конце 2024 года заявил о фактах продажи ритейлером некачественной и небезопасной продукции.

Источник в правительстве рассказал изданию, что в письме парламентарий обратил внимание на несоблюдение «Светофором» закона о маркировке и техрегламентов для пищевой продукции. В частности, поставщики сети утверждали, что сеть допускает нарушения при продаже молочной продукции.

По данным собеседника «Известий», проверки проведут в магазинах ритейлера в различных регионах, однако в каких конкретно субъектах Федерации будут работать сотрудники Роспотребнадзора, не уточняется.

«Светофор» управляет 2,2 тыс. магазинов под одноименным брендом и брендом «Маяк», а также поставляет товары через более чем 100 логистических центров. По данным компании «Infoline Аналитика», за девять месяцев прошлого года выручка сети составила 286,3 млрд руб., что на 2,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом года. Ритейлер находится на пятом месте в списке крупнейших, уступая X5 Group, «Магниту», сети «Красное&Белое» и «Ленте».