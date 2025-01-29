И. о. главы Тольятти поблагодарил Владимира Путина за новые возможности для развития экономики

Исполняющий обязанности главы Тольятти Илья Сухих сегодня выступил со словами благодарности к президенту РФ Владимиру Путину, накануне посетившему Самарскую область и побывавшему на АвтоВАЗе и в научно-производственном центре беспилотных авиационных систем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«От лица всех жителей Тольятти я благодарю Владимира Владимировича за такое высокое доверие к нашему городу, за новые возможности для развития экономики, науки, производственно-технологического комплекса. Задача масштабная, амбициозная, и, конечно, самая серьезная работа по ее выполнению предстоит всем нам: и городу, и региону в целом»,— заявил господин Сухих в своем Telegram-канале.

По словам и. о. главы Тольятти, необходимый потенциал у муниципалитета есть. Так, в школах города уже работают специализированные классы, где ребята с юных лет изучают беспилотники, учатся конструировать, программировать, управлять ими.

Все более активно в тему беспилотной авиации погружается и бизнес города, и некоммерческий сектор. Будем этому активно содействовать, пообещал и. о. главы города.

Алексей Алексеев