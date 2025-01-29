Пермское УФАС выявило нарушение в рекламе приложения для знакомства

Пермское УФАС России завершило рассмотрение дела о нарушении закона о рекламе, возбужденного в отношении ООО «Лав.Ру», которое рекламировало приложение для знакомств. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Листовки, рекламирующие приложения для знакомств «Love.ru», распространялись рядом с ТРК «Семья» в Перми. В тексте рекламы было указано: «Приложение для знакомств № 1». Согласно законодательству, в рекламе запрещено распространять информацию, не соответствующую действительности, а также сведения о преимуществах рекламируемого товара перед товарами других производителей или продавцов. Использование в рекламе слов «лучший», «первый», «номер один» возможно в том случае, если указан конкретный критерий сравнения, который имеет объективное подтверждение.

Реклама приложения для знакомств содержала сравнительную формулировку «Приложение для знакомств № 1». При этом отсутствовало указание на критерий, по которому производится сравнение, а также объективное подтверждение этого утверждения. Пермское УФАС вынесло рекламодателю предупреждение.