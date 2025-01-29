Задержанных в Тунисе 11 россиян распределили по трем тюрьмам

Задержанных в Тунисе осенью 11 россиян разместили в трех разных тюрьмах страны, сообщил «РИА Новости» брат одного из них. Причиной он назвал переполненность учреждений.

По его словам, изначально всех должны были содержать в Морнагии, но «из-за отсутствия мест или по другим причинам» их отвезли по разным тюрьмам. «Моего брата за все это время несколько раз перевозили из одной тюрьмы в другую... По последним данным, наши ребята сидят в трех тюрьмах — Морнагия, Бурдж аль-Амери и Бебелли»,— рассказал собеседник агентства.

Группа российских туристов отправилась в селение Хайдра для посещения античных памятников Римской империи, они перестали выходить на связь в ноябре 2024 года. Выяснилось, что они находятся в тюрьме строгого режима, причина их ареста неизвестна. Родственники задержанных направили петицию президенту Туниса Каису Саиду с просьбой освободить их близких.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Экскурсия завершилась в тунисской тюрьме».