В Петербурге 76-летнюю пенсионерку приговорили к десяти годам по делу о теракте

Первый Западный окружной военный суд 28 января приговорил к десяти годам колонии общего режима 76-летнюю жительницу Санкт-Петербурга Галину Иванову по делу о теракте, сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу суда. Такое же наказание запрашивала прокуратура. Пенсионерку взяли под стражу в зале суда и доставили в СИЗО №5.

15 ноября 2023 года Иванова пришла к зданию военкомата Ленинградской области, достала из сумки бутылку, облила капот микроавтобуса и подожгла его. Автомобиль быстро потушили. Пенсионерку задержали полицейские. Ее действия квалифицировали по п. «в» ч. 2. ст. 205 УК (теракт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба). В январе 2024 года она была внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

По данным издания 47news.ru, свои действия у военкомата Иванова совершила по указке мошенников, которые связались с ней за полтора месяца до этого и за это время заставили ее оформить на себя кредиты и перевести им 500 тыс. руб. В настоящее время, как пишет издание, расследуется уголовное дело о мошенничестве, по которому Иванова признана потерпевшей.

Галина Иванова — ветеран труда. Более 20 лет отработала на оборонном заводе «Северный пресс», 20 лет — в Невской промышленной компании и в АО «ЛОМО», которое производит оптические приборы. За время расследования дела о теракте умер ее муж. Адвокат просил ее полностью оправдать. По его словам, она полностью возместила ущерб за подожженный микроавтобус.