Минздрав поддержал запрет на оборот вейпов

Министерство здравоохранения поддержало инициативу о полном запрете производства и оборота вейпов. В пресс-службе ведомства отметили, что вейпы представляют угрозу для уязвимых групп населения, имея в виду молодежь.

«При этом важно вести эту работу комплексно, не останавливаться на ограничительных мерах применительно к вейпам и проработать дополнительные шаги по борьбе с потреблением традиционных сигарет, нагреваемым табаком и другими разновидностями этой, безусловно, опасной и вредной продукции»,— говорится в Telegram-канале Минздрава.

Ранее депутаты Госдумы предложили законопроект о запрете вейпов. Документ предполагает полный запрет на производство и владение оборудованием для производства этих устройств и жидкостей к ним.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вейперов оставят без сладкого».