Дубенки не тихие

Администрация Нижнего Новгорода вышла в суд с иском к частному застройщику Сергею Куфлину. В поселке Дубенки он построил на земельном участке под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) дом на продажу, который власти считают многоквартирным и просят его снести как самовольную постройку. Застройщик возражает против такого исхода. В комитете заксобрания по градостроительному развитию, инициировавшем прокурорскую проверку, считают, что пора прекращать распространенную в городе практику строительства на землях ИЖС домов на несколько квартир с продажами гражданам долей в индивидуальном доме. Таких домов в городе за последние два десятилетия построено много, и суды даже выносили решения о сносе. Однако ни одного дома пока еще не снесли: судебные приставы жалели семьи с детьми, которые приобрели такое жилье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В нижегородском арбитражном суде началось рассмотрение иска городской администрации к Сергею Куфлину, который, по мнению властей, в нарушение закона построил на Шатковской улице небольшой многоквартирный дом на продажу на своем участке под ИЖС. Теперь власти заявили требования о том, чтобы признать этот де-факто многоквартирный дом самовольной постройкой и обязать собственника его снести.

В начале процесса юрист из администрации Приокского района попросил назначить экспертизу постройки господина Куфлина на предмет, обладает ли она признаками многоквартирного дома. Представитель застройщика раскритиковал такую постановку вопроса в «неправовом поле», считая, что перед экспертами следует ставить другой вопрос: о том, является ли объект жилым домом или какой-либо иной постройкой.

«Мы считаем экспертизу преждевременной. Нами уже проведена инвентаризация данного объекта недвижимости, установлено, что он индивидуального жилищного строительства.

Выполнен технический план, то есть проведены кадастровые работы», — сообщил представитель Сергея Куфлина, приобщив к делу техплан и декларацию, подаваемую для регистрации постройки в рамках «дачной амнистии».

Зарегистрировать в упрощенном порядке дом, в котором еще не завершена отделка, индивидуальный застройщик не смог. Как сообщили в мэрии, чтобы он не смог реализовать доли гражданам, на объект был наложен обеспечительный арест. Судья предложила сторонам донести документы и сформулировать вопросы для возможной судебной экспертизы, сделав перерыв до 11 февраля.

На продажи жилья в расположенных в Приокском районе двух домах, выстроенных на участках с видом разрешенного использования под ИЖС, пожаловались потенциальные покупатели. Разыскивая родственникам жилье в Дубенках, они увидели предложение однокомнатных и двухкомнатных квартир свободной планировки «в клубном доме европейского типа, с общей газовой котельной, с парковочными местами для каждой квартиры, зоной отдыха и барбекю». Однако при изучении вопроса выяснилось, что продаются не квартиры, а доли в ИЖС в индивидуальных домах на Шатковской и Полярной улицах. Считая, что продавец в сговоре с агентствами недвижимости вводит людей в заблуждение, недовольные граждане обратились в заксобрание Нижегородской области.

Председатель комитета по градостроительному развитию Василий Суханов подтвердил, что он инициировал прокурорскую проверку, установившую факты возведения многоквартирных домов на участках ИЖС без получения разрешения на строительство.

Депутат добавил, что мэру было внесено прокурорское представление по поводу того, что администрация долгое время не предотвращала незаконную схему строительства.

«У нас Агрономическая улица застроена такими домами, они есть в Нижегородском районе, Советском, теперь в Приокском. Пора прекращать эту порочную практику. Зло в том, что частные лица бессистемно строят такие дома, не обеспеченные противопожарными круговыми проездами. Людям продают не квартиры, а доли в ИЖС, социальная инфраструктура города на такое жилье также не рассчитывается», — пояснил депутат Суханов. По его словам, в Нижнем Новгороде вошло в привычку строить и затем узаконивать такие дома, и эту практику также надо ломать.

Еще один источник «Ъ-Приволжье» в органах власти отметил, что вопрос неоднозначный: с одной стороны, на участках под ИЖС разрешено строительство блокированных домов, а жилой дом без мест общего пользования (лестниц, лестничных клеток) может считаться индивидуальным. Однако в историческом центре города много подобных старых домов на несколько квартир, которые числятся многоквартирными.

«Практика строительства на землях ИЖС многоквартирных домов особенно расцвела в 2010–2014 годах. Тогда мэрия неоднократно выходила в суд с исками об их сносе. Несмотря на принятые судебные решения, ни один такой дом не снесен. Главным образом потому, что квартиры в них уже были раскуплены и заселены людьми. Судебные приставы жалели заехавших новоселов с детьми. Был даже случай, когда пристав-исполнитель по бумагам оформил снос такого дома на 400 кв. м, а через несколько дней его умудрились зарегистрировать в Росреестре с площадью 395 кв. м, на пять "квадратов" поменьше», — отметил собеседник «Ъ-Приволжье».

Роман Кряжев