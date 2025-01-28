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Коммерсантъ FM
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Квентин Тарантино решил взять паузу в кинематографе до 2026 года

Американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Квентин Тарантино рассказал, что хочет взять перерыв в съемке кино, как минимум, до 2026 года. По его словам, он хочет подождать, пока не повзрослеет его сын.

«Я хочу не снимать фильм, пока моему сыну не исполнится хотя бы шесть лет. Тогда он будет знать, что происходит там, и это останется в памяти на всю жизнь»,— рассказал он в интервью изданию Variety. Тарантино не торопится вернуться к карьере, потому что живет в Израиле и считает, что брать полуторагодовалую дочь и сына в путешествие еще рано.

Несмотря на паузу в кинопроизводстве, Квентин Тарантино продолжает работать над пьесой. По его словам, если пьеса окажется удачной, то она станет основой для его следующего и последнего фильма.

Тарантино сказал, что не хочет заниматься производством фильмов, потому что это приносит только убытки. Фильм выходит в прокат на пару недель, а после появляется в интернете, из-за чего авторы ленты зарабатывают гораздо меньше денег.

После выхода «Однажды в Голливуде» Тарантино говорил, что следующий фильм станет последним в его карьере. Весной 2023 года он начал работу над картиной «Кинокритик», главную роль в которой должен был сыграть Брэд Питт. Но через год Тарантино передумал. Свое решение он объяснил потерей мотивации. Проект был отменен.

Фотогалерея

«Кино — моя религия»

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«Не то чтобы я жалею, что я не черный. Просто так сложилось — там, где я вырос, была куча черных. Если вы выросли во Франции, вы будете говорить по-французски и любить все французское. А я рос среди черных» &lt;br>Квентин родился вне брака у 16-летней медсестры Конни Макхью от актера Тони Тарантино. При рождении ребенку дали имя Квинт, но оно пришлось не по вкусу выросшему Тарантино, и он сменил его на привычное нам Квентин. Мать имеет ирландские и индейские корни. Отец — американец итальянского происхождения

«Не то чтобы я жалею, что я не черный. Просто так сложилось — там, где я вырос, была куча черных. Если вы выросли во Франции, вы будете говорить по-французски и любить все французское. А я рос среди черных»
Квентин родился вне брака у 16-летней медсестры Конни Макхью от актера Тони Тарантино. При рождении ребенку дали имя Квинт, но оно пришлось не по вкусу выросшему Тарантино, и он сменил его на привычное нам Квентин. Мать имеет ирландские и индейские корни. Отец — американец итальянского происхождения

Фото: Автор неизвестен

«Я не ходил в киношколу. Я ходил в кино» &lt;br>В 15 лет Тарантино бросил школу с условием, что найдет работу. Через некоторое время он устроился билетером в кинозал, где крутили порно. В 22 года Тарантино начал работать в видеопрокате, где и написал свои первые сценарии «Настоящая любовь» и «Прирожденные убийцы», которые позже поставили Тони Скотт и Оливер Стоун

«Я не ходил в киношколу. Я ходил в кино»
В 15 лет Тарантино бросил школу с условием, что найдет работу. Через некоторое время он устроился билетером в кинозал, где крутили порно. В 22 года Тарантино начал работать в видеопрокате, где и написал свои первые сценарии «Настоящая любовь» и «Прирожденные убийцы», которые позже поставили Тони Скотт и Оливер Стоун

Фото: Автор неизвестен

Деньги, вырученные от продажи первых сценариев, Тарантино использовал для съемок «Бешеных псов» (1992). Режиссер был готов снять этот фильм даже 16-миллиметровой камерой на черно-белую пленку, но после того как сценарием заинтересовался известный актер Харви Кейтель, бюджет картины значительно вырос. На многих показах «Бешеных псов» некоторые зрители покидали зал прямо посреди сеанса из-за жестоких сцен, но в целом фильм собрал хорошую кассу и был высоко оценен критиками

Деньги, вырученные от продажи первых сценариев, Тарантино использовал для съемок «Бешеных псов» (1992). Режиссер был готов снять этот фильм даже 16-миллиметровой камерой на черно-белую пленку, но после того как сценарием заинтересовался известный актер Харви Кейтель, бюджет картины значительно вырос. На многих показах «Бешеных псов» некоторые зрители покидали зал прямо посреди сеанса из-за жестоких сцен, но в целом фильм собрал хорошую кассу и был высоко оценен критиками

Фото: Live Entertainment; Dog Eat Dog Productions

Выход «Криминального чтива» в 1994 году, по мнению многих, совершил революцию в кинематографе того времени. Фильм собрал более $250 млн во всем мире &lt;br>На фото: Квентин Тарантино (справа) и Сэмюэль Л. Джексон, который впоследствии снялся во многих картинах режиссера

Выход «Криминального чтива» в 1994 году, по мнению многих, совершил революцию в кинематографе того времени. Фильм собрал более $250 млн во всем мире
На фото: Квентин Тарантино (справа) и Сэмюэль Л. Джексон, который впоследствии снялся во многих картинах режиссера

Фото: Miramax Films

«Криминальное чтиво» выдвигали на премию «Оскар» в семи номинациях, однако победа досталась только в категории «Лучший сценарий» &lt;br>На фото: соавторы «Криминального чтива» Квентин Тарантино и Роджер Эвери. С Эвери режиссер подружился во время работы в видеопрокате

«Криминальное чтиво» выдвигали на премию «Оскар» в семи номинациях, однако победа досталась только в категории «Лучший сценарий»
На фото: соавторы «Криминального чтива» Квентин Тарантино и Роджер Эвери. С Эвери режиссер подружился во время работы в видеопрокате

Фото: Reuters

«Кому-нибудь снесут полбашки из винчестера — и меня это ни капли не тронет. Я воспринимаю это как клевый спецэффект или мне нравится мизансцена. Меня по-настоящему трогают обычные человеческие истории. Кто-нибудь порежется листом бумаги на съемочной площадке, и меня пробирает, потому что я могу это на себя примерить» &lt;br>Фильм «Четыре комнаты» (1995 год, кадр из ленты на фото) состоит из четырех частей, объединенных местом действия и главным героем, отснятых четырьмя режиссерами, один из которых — Квентин Тарантино

«Кому-нибудь снесут полбашки из винчестера — и меня это ни капли не тронет. Я воспринимаю это как клевый спецэффект или мне нравится мизансцена. Меня по-настоящему трогают обычные человеческие истории. Кто-нибудь порежется листом бумаги на съемочной площадке, и меня пробирает, потому что я могу это на себя примерить»
Фильм «Четыре комнаты» (1995 год, кадр из ленты на фото) состоит из четырех частей, объединенных местом действия и главным героем, отснятых четырьмя режиссерами, один из которых — Квентин Тарантино

Фото: Miramax Films; A Band Apart

С начинающим режиссером Робертом Родригесом (на фото справа) Тарантино познакомился на кинофестивале в Торонто, где он представлял «Бешеных псов», а Родригес — «Музыканта». Режиссеры решили сотрудничать, а впоследствии стали близкими друзьями

С начинающим режиссером Робертом Родригесом (на фото справа) Тарантино познакомился на кинофестивале в Торонто, где он представлял «Бешеных псов», а Родригес — «Музыканта». Режиссеры решили сотрудничать, а впоследствии стали близкими друзьями

Фото: Reuters

«Есть фильмы, которые отказываются играть по правилам, и мои фильмы как раз такие: где-то грубые, иногда жесткие, но в конечном счете радующие глаз»&lt;br> Фильм «От заката до рассвета» (1996) Квентин Тарантино планировал поставить самостоятельно, но позже, сосредоточившись на доработке сценария и своей роли, уступил место режиссера Роберту Родригесу &lt;br>На фото: кадр из фильма — Тарантино в роли психопата-параноика Ричи Гекко

«Есть фильмы, которые отказываются играть по правилам, и мои фильмы как раз такие: где-то грубые, иногда жесткие, но в конечном счете радующие глаз»
Фильм «От заката до рассвета» (1996) Квентин Тарантино планировал поставить самостоятельно, но позже, сосредоточившись на доработке сценария и своей роли, уступил место режиссера Роберту Родригесу
На фото: кадр из фильма — Тарантино в роли психопата-параноика Ричи Гекко

Фото: Miramax Films

В 1997 году вышел новый фильм Квентина Тарантино — «Джеки Браун» — экранизация его любимого романа «Ромовый пунш» Элмора Леонарда. Картина имела меньший успех у критиков и зрителей, чем предыдущие фильмы. После нее Тарантино практически ушел из кино на следующие шесть лет &lt;br>На фото: Квентин Тарантино на съемках «Джеки Браун» с актрисой Пэм Грин

В 1997 году вышел новый фильм Квентина Тарантино — «Джеки Браун» — экранизация его любимого романа «Ромовый пунш» Элмора Леонарда. Картина имела меньший успех у критиков и зрителей, чем предыдущие фильмы. После нее Тарантино практически ушел из кино на следующие шесть лет
На фото: Квентин Тарантино на съемках «Джеки Браун» с актрисой Пэм Грин

Фото: Darren Michaels / Miramax Films

Картина «Убить Билла. Фильм 1» (2003) — сильно стилизованный кровавый боевик, снятый по сценарию, разработанному Тарантино вместе с актрисой Умой Турман. Ее Тарантино сравнивал с Марлен Дитрих и называл «своим Клинтом Иствудом»

Картина «Убить Билла. Фильм 1» (2003) — сильно стилизованный кровавый боевик, снятый по сценарию, разработанному Тарантино вместе с актрисой Умой Турман. Ее Тарантино сравнивал с Марлен Дитрих и называл «своим Клинтом Иствудом»

Фото: Miramax Films

«Мне не хочется становиться пожилым кинематографистом, потому что моя фильмография — это для меня святое. Режиссеры не становятся лучше с возрастом, а один плохой фильм портит впечатление от трех хороших. Так что если я в итоге сделаю всего десять, но отличных фильмов, я буду этим доволен» &lt;br>Квентин Тарантино, режиссер Никита Михалков (в центре) и лидер КПРФ Геннадий Зюганов (справа) во время торжественной церемонии открытия XXVI Московского международного кинофестиваля в 2004 году

«Мне не хочется становиться пожилым кинематографистом, потому что моя фильмография — это для меня святое. Режиссеры не становятся лучше с возрастом, а один плохой фильм портит впечатление от трех хороших. Так что если я в итоге сделаю всего десять, но отличных фильмов, я буду этим доволен»
Квентин Тарантино, режиссер Никита Михалков (в центре) и лидер КПРФ Геннадий Зюганов (справа) во время торжественной церемонии открытия XXVI Московского международного кинофестиваля в 2004 году

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«Мы заходим в кинотеатр, а там в зале сидит 13 человек. В день премьеры на сеансе в 20:30. Как вам такое? Это было унизительно»&lt;br> Фильм «Грайндхаус» (2007) стал очередным совместным проектом. Лента, состоящая из двух полнометражных сегментов — зомби-хоррора «Планета страха» Родригеса и триллера о маньяке-каскадере «Доказательство смерти» Тарантино, не возымела коммерческого успеха в прокате&lt;br>На фото: Квентин Тарантино с актером Куртом Расселом (слева) перед премьерой фильма в Лос-Анджелесе

«Мы заходим в кинотеатр, а там в зале сидит 13 человек. В день премьеры на сеансе в 20:30. Как вам такое? Это было унизительно»
Фильм «Грайндхаус» (2007) стал очередным совместным проектом. Лента, состоящая из двух полнометражных сегментов — зомби-хоррора «Планета страха» Родригеса и триллера о маньяке-каскадере «Доказательство смерти» Тарантино, не возымела коммерческого успеха в прокате
На фото: Квентин Тарантино с актером Куртом Расселом (слева) перед премьерой фильма в Лос-Анджелесе

Фото: Reuters

«Думаю, нам с Робертом казалась, что люди лучше знакомы с концепцией сдвоенных сеансов и эксплуатационного кино. Но они не были знакомы с ней. Совсем»&lt;br>После финансового провала «Грайндхауса» было решено показывать «Планету страха» и «Доказательство смерти» (кадр из фильма на фото) как самостоятельные картины

«Думаю, нам с Робертом казалась, что люди лучше знакомы с концепцией сдвоенных сеансов и эксплуатационного кино. Но они не были знакомы с ней. Совсем»
После финансового провала «Грайндхауса» было решено показывать «Планету страха» и «Доказательство смерти» (кадр из фильма на фото) как самостоятельные картины

Фото: Andrew Cooper / SMPSP / Dimension Films

«Меня всерьез беспокоит, если мой фильм не ждут с нетерпением. Я хочу, чтобы люди ждали от меня шедевр — и чтобы эти ожидания оправдались»&lt;br> В фильме «Бесславные ублюдки» (2009) Тарантино предлагает зрителям альтернативный исход Второй мировой войны и обыгрывает многие стереотипы. Картина была номинирована на девять премий «Оскар» &lt;br>На фото: с актрисой Мелани Лоран

«Меня всерьез беспокоит, если мой фильм не ждут с нетерпением. Я хочу, чтобы люди ждали от меня шедевр — и чтобы эти ожидания оправдались»
В фильме «Бесславные ублюдки» (2009) Тарантино предлагает зрителям альтернативный исход Второй мировой войны и обыгрывает многие стереотипы. Картина была номинирована на девять премий «Оскар»
На фото: с актрисой Мелани Лоран

Фото: Reuters

«Кино — моя религия. Когда я делаю фильм, для меня он — все, и за него я готов отдать жизнь»&lt;br> В 2012 году на экраны вышел «Джанго освобожденный». В нем режиссер возродил жанр спагетти-вестерна. По сюжету кинокартины беглый раб становится охотником за головами. Фильм выиграл две статуэтки «Оскар» в номинациях «Лучшая мужская роль второго плана» (Кристоф Вальца) и «Лучший сценарий» (Квентин Тарантино)

«Кино — моя религия. Когда я делаю фильм, для меня он — все, и за него я готов отдать жизнь»
В 2012 году на экраны вышел «Джанго освобожденный». В нем режиссер возродил жанр спагетти-вестерна. По сюжету кинокартины беглый раб становится охотником за головами. Фильм выиграл две статуэтки «Оскар» в номинациях «Лучшая мужская роль второго плана» (Кристоф Вальца) и «Лучший сценарий» (Квентин Тарантино)

Фото: Reuters

Последний фильм режиссера «Однажды… в Голливуде» (2019) собрал в мировом прокате $374 млн и принес ему «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и «Золотой глобус». Также комедийная драма была выдвинута на «Оскар» в десяти номинациях, в том числе за лучшую режиссуру, лучший фильм и лучший оригинальный сценарий. В 2021 году Тарантино написал дебютный роман «Однажды в Голливуде», по-новому рассказывающий о событиях одноименного фильма. Его вторая книга, «Размышления о кино», вышла в ноябре 2022-го &lt;br>На фото слева направо: актриса Марго Робби, актер Брэд Питт и режиссер Квентин Тарантино перед премьерой фильма «Однажды… в Голливуде»

Последний фильм режиссера «Однажды… в Голливуде» (2019) собрал в мировом прокате $374 млн и принес ему «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и «Золотой глобус». Также комедийная драма была выдвинута на «Оскар» в десяти номинациях, в том числе за лучшую режиссуру, лучший фильм и лучший оригинальный сценарий. В 2021 году Тарантино написал дебютный роман «Однажды в Голливуде», по-новому рассказывающий о событиях одноименного фильма. Его вторая книга, «Размышления о кино», вышла в ноябре 2022-го
На фото слева направо: актриса Марго Робби, актер Брэд Питт и режиссер Квентин Тарантино перед премьерой фильма «Однажды… в Голливуде»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В ноябре 2018 году Квентин Тарантино женился на израильской певице Даниэле Пик (на фото), а в феврале 2020-го у пары родился сын

В ноябре 2018 году Квентин Тарантино женился на израильской певице Даниэле Пик (на фото), а в феврале 2020-го у пары родился сын

Фото: Gregorio Borgia / AP

Квентин Тарантино на 76-м Каннском кинофестивале в 2023 году

Квентин Тарантино на 76-м Каннском кинофестивале в 2023 году

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

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«Не то чтобы я жалею, что я не черный. Просто так сложилось — там, где я вырос, была куча черных. Если вы выросли во Франции, вы будете говорить по-французски и любить все французское. А я рос среди черных»
Квентин родился вне брака у 16-летней медсестры Конни Макхью от актера Тони Тарантино. При рождении ребенку дали имя Квинт, но оно пришлось не по вкусу выросшему Тарантино, и он сменил его на привычное нам Квентин. Мать имеет ирландские и индейские корни. Отец — американец итальянского происхождения

Фото: Автор неизвестен

«Я не ходил в киношколу. Я ходил в кино»
В 15 лет Тарантино бросил школу с условием, что найдет работу. Через некоторое время он устроился билетером в кинозал, где крутили порно. В 22 года Тарантино начал работать в видеопрокате, где и написал свои первые сценарии «Настоящая любовь» и «Прирожденные убийцы», которые позже поставили Тони Скотт и Оливер Стоун

Фото: Автор неизвестен

Деньги, вырученные от продажи первых сценариев, Тарантино использовал для съемок «Бешеных псов» (1992). Режиссер был готов снять этот фильм даже 16-миллиметровой камерой на черно-белую пленку, но после того как сценарием заинтересовался известный актер Харви Кейтель, бюджет картины значительно вырос. На многих показах «Бешеных псов» некоторые зрители покидали зал прямо посреди сеанса из-за жестоких сцен, но в целом фильм собрал хорошую кассу и был высоко оценен критиками

Фото: Live Entertainment; Dog Eat Dog Productions

Выход «Криминального чтива» в 1994 году, по мнению многих, совершил революцию в кинематографе того времени. Фильм собрал более $250 млн во всем мире
На фото: Квентин Тарантино (справа) и Сэмюэль Л. Джексон, который впоследствии снялся во многих картинах режиссера

Фото: Miramax Films

«Криминальное чтиво» выдвигали на премию «Оскар» в семи номинациях, однако победа досталась только в категории «Лучший сценарий»
На фото: соавторы «Криминального чтива» Квентин Тарантино и Роджер Эвери. С Эвери режиссер подружился во время работы в видеопрокате

Фото: Reuters

«Кому-нибудь снесут полбашки из винчестера — и меня это ни капли не тронет. Я воспринимаю это как клевый спецэффект или мне нравится мизансцена. Меня по-настоящему трогают обычные человеческие истории. Кто-нибудь порежется листом бумаги на съемочной площадке, и меня пробирает, потому что я могу это на себя примерить»
Фильм «Четыре комнаты» (1995 год, кадр из ленты на фото) состоит из четырех частей, объединенных местом действия и главным героем, отснятых четырьмя режиссерами, один из которых — Квентин Тарантино

Фото: Miramax Films; A Band Apart

С начинающим режиссером Робертом Родригесом (на фото справа) Тарантино познакомился на кинофестивале в Торонто, где он представлял «Бешеных псов», а Родригес — «Музыканта». Режиссеры решили сотрудничать, а впоследствии стали близкими друзьями

Фото: Reuters

«Есть фильмы, которые отказываются играть по правилам, и мои фильмы как раз такие: где-то грубые, иногда жесткие, но в конечном счете радующие глаз»
Фильм «От заката до рассвета» (1996) Квентин Тарантино планировал поставить самостоятельно, но позже, сосредоточившись на доработке сценария и своей роли, уступил место режиссера Роберту Родригесу
На фото: кадр из фильма — Тарантино в роли психопата-параноика Ричи Гекко

Фото: Miramax Films

В 1997 году вышел новый фильм Квентина Тарантино — «Джеки Браун» — экранизация его любимого романа «Ромовый пунш» Элмора Леонарда. Картина имела меньший успех у критиков и зрителей, чем предыдущие фильмы. После нее Тарантино практически ушел из кино на следующие шесть лет
На фото: Квентин Тарантино на съемках «Джеки Браун» с актрисой Пэм Грин

Фото: Darren Michaels / Miramax Films

Картина «Убить Билла. Фильм 1» (2003) — сильно стилизованный кровавый боевик, снятый по сценарию, разработанному Тарантино вместе с актрисой Умой Турман. Ее Тарантино сравнивал с Марлен Дитрих и называл «своим Клинтом Иствудом»

Фото: Miramax Films

«Мне не хочется становиться пожилым кинематографистом, потому что моя фильмография — это для меня святое. Режиссеры не становятся лучше с возрастом, а один плохой фильм портит впечатление от трех хороших. Так что если я в итоге сделаю всего десять, но отличных фильмов, я буду этим доволен»
Квентин Тарантино, режиссер Никита Михалков (в центре) и лидер КПРФ Геннадий Зюганов (справа) во время торжественной церемонии открытия XXVI Московского международного кинофестиваля в 2004 году

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«Мы заходим в кинотеатр, а там в зале сидит 13 человек. В день премьеры на сеансе в 20:30. Как вам такое? Это было унизительно»
Фильм «Грайндхаус» (2007) стал очередным совместным проектом. Лента, состоящая из двух полнометражных сегментов — зомби-хоррора «Планета страха» Родригеса и триллера о маньяке-каскадере «Доказательство смерти» Тарантино, не возымела коммерческого успеха в прокате
На фото: Квентин Тарантино с актером Куртом Расселом (слева) перед премьерой фильма в Лос-Анджелесе

Фото: Reuters

«Думаю, нам с Робертом казалась, что люди лучше знакомы с концепцией сдвоенных сеансов и эксплуатационного кино. Но они не были знакомы с ней. Совсем»
После финансового провала «Грайндхауса» было решено показывать «Планету страха» и «Доказательство смерти» (кадр из фильма на фото) как самостоятельные картины

Фото: Andrew Cooper / SMPSP / Dimension Films

«Меня всерьез беспокоит, если мой фильм не ждут с нетерпением. Я хочу, чтобы люди ждали от меня шедевр — и чтобы эти ожидания оправдались»
В фильме «Бесславные ублюдки» (2009) Тарантино предлагает зрителям альтернативный исход Второй мировой войны и обыгрывает многие стереотипы. Картина была номинирована на девять премий «Оскар»
На фото: с актрисой Мелани Лоран

Фото: Reuters

«Кино — моя религия. Когда я делаю фильм, для меня он — все, и за него я готов отдать жизнь»
В 2012 году на экраны вышел «Джанго освобожденный». В нем режиссер возродил жанр спагетти-вестерна. По сюжету кинокартины беглый раб становится охотником за головами. Фильм выиграл две статуэтки «Оскар» в номинациях «Лучшая мужская роль второго плана» (Кристоф Вальца) и «Лучший сценарий» (Квентин Тарантино)

Фото: Reuters

Последний фильм режиссера «Однажды… в Голливуде» (2019) собрал в мировом прокате $374 млн и принес ему «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и «Золотой глобус». Также комедийная драма была выдвинута на «Оскар» в десяти номинациях, в том числе за лучшую режиссуру, лучший фильм и лучший оригинальный сценарий. В 2021 году Тарантино написал дебютный роман «Однажды в Голливуде», по-новому рассказывающий о событиях одноименного фильма. Его вторая книга, «Размышления о кино», вышла в ноябре 2022-го
На фото слева направо: актриса Марго Робби, актер Брэд Питт и режиссер Квентин Тарантино перед премьерой фильма «Однажды… в Голливуде»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В ноябре 2018 году Квентин Тарантино женился на израильской певице Даниэле Пик (на фото), а в феврале 2020-го у пары родился сын

Фото: Gregorio Borgia / AP

Квентин Тарантино на 76-м Каннском кинофестивале в 2023 году

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

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