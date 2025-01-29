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Коммерсантъ FM
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Спрос припарковался на стоянке

В Москве растут продажи машино-мест

Несмотря на снижение продаж квартир и апартаментов в новостройках Москвы, спрос на машино-места в жилых комплексах столицы, напротив, только растет. После рекордных продаж жилой недвижимости в 2023 году покупатели начали приобретать и площади для автомобилей, объясняют эксперты. К тому же доходность от сдачи машино-места в аренду вдвое превышает жилую: 16% и 7,4% соответственно.

Фото: Тимофей Изотов, Коммерсантъ

Фото: Тимофей Изотов, Коммерсантъ

В 2024 году объем продаж машино-мест в новостройках в старых границах Москвы вырос на 22,5% год к году, до 16,1 тыс., говорится в исследовании «Метриума», с которым ознакомился “Ъ”. Схожую динамику зафиксировали и другие аналитики. По данным VSN Group, число сделок в сегменте выросло на 16%, до 14,8 тыс. В Москве и Новой Москве было продано 22,12 тыс. парковочных мест, что на 33% больше год к году, уточняют в «Бест-Новострое».

По данным столичного управления Росреестра, в 2024 году продажи первичного жилья в Москве в 2024 году снизились на 25% год к году, до 87,1 тыс. сделок. Заместитель гендиректора по продажам и digital-маркетингу MR Group Леонид Савков считает, что проявился эффект отложенного спроса на машино-места после рекордного числа сделок на рынке первичного жилья в 2023 году. Как правило, клиенты сначала покупают жилье, а через год-два — парковочное место, добавляет управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов.

Рост интереса к покупке машино-мест связан и с изменениями в области транспортной политики города: постепенно ликвидируются гаражные кооперативы, а на их месте образуются стоянки, где меньше парковочных мест, отмечает исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы (объединяет столичных застройщиков) Владислав Преображенский.

В то же время число платных парковок в Москве растет, напоминает гендиректор VSN Group Яна Глазунова. Распространение платных парковок стимулирует приобретение машино-мест как для собственного пользования, так и для сдачи в аренду, соглашается CEO Dataflat.ru Александр Пыпин.

Многие приобретали машино-места как вариант для сдачи в аренду или последующей перепродажи: стоимость покупки такой недвижимости значительно ниже, а доходность, напротив, выше, указывает основатель «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова. Те, кто несколько лет назад покупал машино-места за 1,5 млн руб., сейчас сдают его за 20 тыс. руб. в месяц, продолжает она. Доходность этой инвестиции в таком случае составит 16% в год. В то же время сдача в аренду квартир в Москве и Санкт-Петербурге в июле 2024 года приносила доходность на уровне 7,4% и 6,4%, подсчитали в «Дом.РФ».

Покупателей машино-мест не отпугивает и рост цен. В 2024 году средняя стоимость парковки для автомобиля выросла на 6,1%, до 3,65 млн руб., подсчитали в «Метриуме».

Там уточнили, что сейчас самое дешевое парковочное место в новостройках Москвы стоит 1,22 млн руб.

Начал действовать упрощенный порядок оформления прав на места в паркингах и гаражах

Спрос на них будет сохраняться и со стороны владельцев квартир в проектах на средней и высокой стадии строительства, полагает коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков. Поскольку в первой половине 2024 года спрос на квартиры был высоким, в этом году продажи машино-мест сохранятся, соглашается Яна Глазунова.

К тому же дефицит парковочных мест будет лишь усиливаться. Минимальный целевой норматив обеспеченности москвичей машино-местами на протяжении нескольких лет составляет 350 единиц на 1 тыс. квартир, говорит Руслан Сырцов. Но в конце 2024 года поменялась методика расчета для каждого района города коэффициента транспортной доступности, напоминает Владислав Преображенский. Девелоперы теперь смогут строить на 20% меньше машино-мест. В результате существенно снизилась нагрузка на застройщиков, но возникла проблема: теперь девелоперы даже при желании не могут превысить норматив по строительству машино-мест в тех районах, где покупательский спрос на них гарантирован, резюмирует господин Преображенский.

Дарья Андрианова

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