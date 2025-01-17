Информация об отставке Логвиненко пропала с портала гордумы — ростовский депутат

С портала Ростовской-на-Дону городской думы удалили информацию об отставке по собственному желанию действующего главы администрации Алексея Логвиненко. Депутат Наталья Оськина рассказала, что с сайта исчезла повестка заседания 28 января, на котором парламентарии, согласно просочившимся в Сеть данным, планировали рассмотреть уход градоначальника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Делает кто-то, а стыдно мне. Зачем эти прятки?» — прокомментировала свой пост Наталья Оськина.

По ее словам, исчезли также повестки заседаний на 18 и 25 февраля. Депутат не исключила того, что пропажа информации может быть связана с техническими работами на сайте, однако по ее мнению, скрыть планы гордумы могли намеренно.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что 28 января на заседании городской думы Ростова парламентарии, среди прочего, рассмотрят вопрос об отставке господина Логвиненко. Парламентарии начнут работу в 10:00.

Дмитрий Ковалевский