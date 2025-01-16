Гордума Ростова 28 января рассмотрит отставку Алексея Логвиненко

На внеочередном заседании городской думы Ростова будет рассмотрен вопрос об отставке главы администрации донской столицы Алексея Логвиненко, сообщает РБК Ростов со ссылкой на депутата гордумы Наталью Оськину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По словам госпожи Оськиной, в повестке заседания, которое назначено на 28 января 2025 года, указано «Об отставке по собственному желанию главы администрации Ростова Алексея Логвиненко». Информация об этом размещена на сайте, доступном только для депутатов думы.

Напомним, 14 января Алексей Логвиненко опроверг появившуюся в донских пабликах и СМИ сообщения о своей отставке. Он заявил, что не писал заявление и досрочное решение может принять только гордума Ростова.

Анастасия Казуков