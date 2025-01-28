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Коммерсантъ FM
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GM по итогам квартала понес убытки на $2,9 млрд

Чистый убыток General Motors (GM) по итогам четвертого квартала составил $2,9 млрд, следует из финансовой отчетности американского автоконцерна. Объясняется он ранее анонсированными списаниями более $4 млрд в связи с переоценкой своей доли в совместных предприятиях с китайскими партнерами и реструктуризацией бизнеса в Китае. Еще порядка $500 млн были списаны в связи с закрытием проекта беспилотного такси Cruise. Без учета списаний концерн завершил квартал с прибылью в размере $2,5 млрд.

По итогам всего года чистая прибыль компании снизилась на 40% — с $10,1 млрд до $6 млрд. При этом без учета разовых списаний годовая прибыль производителя выросла на 21% — до рекордных $14,9 млрд. Это стало возможным благодаря стабильно высоким доходам в Северной Америке, где компания на протяжении всего года фиксировала рост продаж своих дорогих внедорожников и пикапов. А годовая выручка концерна в итоге выросла со $171,8 млрд до $187,4 млрд.

Несмотря на то что результаты компании превзошли большинство прогнозов аналитиков, акции GM на открытии торгов рухнули на 10%. Так инвесторы отреагировали на прогноз компании на 2025 год, который, по их мнению, не учел резких изменений в сфере регулирования и поддержки автомобильной индустрии, связанных с приходом к власти Дональда Трампа.

Кирилл Сарханянц

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