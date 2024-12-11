General Motors вышла из проекта создания беспилотного такси

General Motors (GM) заявила, что прекращает финансировать разработку беспилотного такси Cruise. За время существования проекта концерн потратил на него более $10 млрд. «Cruise был на пути к созданию бизнеса беспилотного такси. Однако для развертывания полноценного автопарка требуется целый комплекс операций»,— заявила во вторник генеральный директор GM Мэри Барра. Теперь подразделение Cruise сосредоточится исключительно на разработке программного обеспечения, необходимого для автономной езды автомобилей. Эта система в перспективе может продаваться другим концернам.

GM, как и большинство западных автоконцернов, в нынешнем году столкнулась с падением спроса на основных рынках. Третий квартал американский производитель завершил лучше прогнозов — с ростом выручки на 10,5%. Тем не менее компания старательно сокращает расходы в непростых рыночных условиях. Так, в ноябре GM объявила, что сократит около тысячи сотрудников по всему миру с целью оптимизации бизнеса. А по итогам четвертого квартала ее ждет списание более $5 млрд из-за затяжного падения продаж в Китае и необходимости реструктуризировать местный бизнес.

Среднегодовые расходы на Cruise составляли порядка $2 млрд. После отказа от проекта беспилотного такси и частичного сокращения персонала подразделения расходы должны снизиться вдвое, заявил финансовый директор GM Пол Джейкобсон.

О том, как в мире развивается беспилотный общественный транспорт, читайте в материале «Некому за билетик передать».

Кирилл Сарханянц