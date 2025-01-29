Семь лет под «коктейль Молотова»

К семи годам колонии в Москве заочно приговорена гражданка Украины Ирма Крат. Она обвинялась в том, что вместе с сообщниками в 2016 году забросала российское посольство в Киеве бутылками с зажигательной смесью в знак поддержки украинской военной летчицы Надежды Савченко, обвиненной в РФ в причастности к гибели под Луганском журналистов ВГТРК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирма Крат

Фото: Gleb Garanich / Reuters Ирма Крат

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Оглашение судебного решения отсутствующей на процессе уроженке Полтавской области 40-летней Ирме Крат в Мосгорсуде было ожидаемо быстротечным. Заочно она обвинялась по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений). В прениях прокуратура просила назначить подсудимой восемь лет колонии общего режима, суд назначил на год меньше. Осужденная находится в международном розыске. При этом затраты на защиту Ирмы Крат — около 20 тыс. руб.— были отнесены на счет государства, которое должно будет выплатить эти деньги адвокату по назначению Анне Лазаревой.

Основу уголовного дела составили материалы, касающиеся инцидента, произошедшего в Киеве 10 марта 2016 года.

Как сообщали тогда представители российского диппредставительства в Киеве, женщина и двое мужчин ночью бросили на территорию посольства несколько бутылок с зажигательной смесью. Произошло возгорание, однако серьезных последствий удалось избежать. Украинские правоохранители быстро установили личности участников акции и задержали их, однако после опроса сразу же отпустили.

Тем временем СКР по данному факту возбудил уголовное дело. «Установлено, что 10 марта 2016 года Крат, находясь в Киеве вместе с двумя сообщниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в целях осложнения международных отношений Российской Федерации, демонстрируя свое субъективное негативное отношение к России, произвела поджог фитилей на заранее подготовленных самодельных зажигательных устройствах. Затем сообщники бросили четыре таких устройства в здание посольства РФ».

Нужно отметить, что весной 2016 года в Киеве прошел ряд нападений на российские учреждения, участники которых требовали освобождения Надежды Савченко, штурмана-оператора вертолета Ми-24 3-го отдельного полка армейской авиации ВСУ. Она, как рассказывал “Ъ”, в 2014 году была задержана при попытке перехода украинско-российской границы. Ей инкриминировали причастность к убийству журналистов ВГТРК под Луганском. По версии СКР, на тот момент лейтенант Савченко, находясь в расположении добровольческого батальона «Айдар» (признан террористическим и запрещен в РФ), 17 июня 2014 года навела минометный расчет на сотрудников телекомпании Игоря Корнелюка и Антона Волошина, которые погибли при обстреле. 22 марта 2016 года Донецкий суд Ростовской области приговорил ее к 22 годам колонии. Указом президента РФ от 25 мая 2016 года она была помилована.

Адвокат Анна Лазарева рассказала “Ъ”, что поручение на защиту Ирмы Крат она получила через Адвокатскую палату Москвы путем случайной выборки.

«Это мой профессиональный долг, не более того,— пояснила госпожа Лазарева.— И я попыталась его выполнить, невзирая на личность подзащитной». Адвокат добавила, что не имела возможности согласовывать линию защиты с самой Крат, но настаивала в суде на ее невиновности. Свою позицию она обосновала тем, что в качестве доказательства следствие представило в суд видеозапись самого нападения на посольство, на которой сложно было разобрать лица участников акции. «Согласно данным СКР, противоправная акция произошла в пять часов утра, так что было довольно темно,— пояснила госпожа Лазарева.— При этом женщина была одета в темное пальто или куртку, а на ее голове было что-то вроде легкой матерчатой шапки. Четко разобрать лицо было сложно». «Кроме того, следствие ссылалось на сообщение Ирмы Крат в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), где она на своей странице сообщала об участии в акции. Но у нас эта соцсеть заблокирована, поэтому проверить подлинность данных было проблематично»,— добавила адвокат.

После заседания представитель прокуратуры заявил, что «сможет высказать свое отношение к итогам процесса после изучения полного текста приговора». В свою очередь, адвокат Лазарева сообщила, что «обжалует приговор, потому что не имеет права отказаться от заявленной в суде позиции о недоказанности причастности Ирмы Крат к акции у посольства России в Киеве».

Стоит отметить, что по «большому» делу о нападениях на российское посольство в Киеве в 2016 году, которое расследует СКР, проходят более десятка человек. А в апреле этого года также заочно были осуждены участники другого налета, на Российский центр науки и культуры в Киеве, совершенного 17 февраля 2018 года. Радикалы из националистических группировок Евгений Карась, Сергей Мазур, Александр Войтко, Андрей Лозовой, Богдан Ходаковский, Сергей Бондарь и Сергей Филимонов получили от семи до девяти лет колонии. По материалам дела, фигуранты проникли в учреждение, когда там были посетители с детьми, краской нанесли на стенах антироссийские надписи, разбили экспозицию, посвященную творчеству Федора Шаляпина, и сожгли флаг РФ. На следующий день радикалы закидали российское учреждение камнями и разбили стекла. Им вменили в вину ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на сотрудника и служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений) и ст. 329 УК РФ (надругательство над государственным флагом РФ). Они объявлены в международный розыск.

Алексей Соковнин