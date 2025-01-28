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Коммерсантъ FM
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Кремлев связал гендерные скандалы на Играх с «извращенцами в МОК»

Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев объяснил политикой Международного олимпийского комитета допуск к Олимпийским играм в Париже боксерш Иман Хелиф и Линь Юйтин. Обе спортсменки провалили гендерное тестирование IBA. По словам главы боксерской ассоциации, руководство МОК может «осквернить любую идею».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«А что сделаешь, если МОК руководят извращенцы? Они могут осквернить любую идею, любые принципы. Там всю верхушку надо менять»,— сказал господин Кремлев в интервью «Ъ».

В 2023 году Международная ассоциация бокса дисквалифицировала Иман Хелиф и Линь Юйтин с чемпионата мира из-за проваленного гендерного теста. До Олимпийских игр спортсменки были допущены и завоевали там золотые медали. После этого на проблему допуска к женским соревнованиям атлетов-мужчин, идентифицирующих себя как женщин, обратила внимание ООН. В конце октября прошлого года спецдокладчик ООН Рим Альсалем направила в Генеральную ассамблею организации отчет в котором говорилось, что политика МОК и международных федераций привела к тому, что спортсменки «теряют медали». По оценкам ООН, более 600 спортсменок, вынужденных состязаться с представительницами противоположного пола в 29 видах спорта, лишились свыше 890 наград.

Подробнее читайте в интервью с Умаром Кремлевым, которое позже будет опубликовано на сайте «Ъ».

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