Оператор «Северного потока-2» допустил продажу трубопровода

Оператор «Северного потока-2» Nord Steam 2 AG во время суда по получению отсрочки на выплату долгов допустил продажу газопровода. Другим вариантом удовлетворения требований крупных инвесторов там назвали реструктуризацию компании.

О возможной продаже газопровода говорится в решении суда швейцарского Цуга, где базируется оператор. Основной акционер проекта и крупные финансовые инвесторы выступали за предоставление новой отсрочки для Nord Steam 2 AG.

«Банкротство поставит нескольких мелких кредиторов на грань существования и лишит крупных кредиторов значительных сумм. Предоставление отсрочки сверх положенных законом норм могло бы помочь мелким кредиторам выжить, … а требования крупных кредиторов могли бы быть покрыты в большей степени или даже полностью за счет возможной продажи трубопровода или реструктуризации компании»,— говорится в обосновании оператора, которое приведено в решении суда (цитата по ТАСС).

Мораторий на банкротство Nord Steam 2 AG продлен до 9 мая 2025 года. В течение 60 дней компания обязана выплатить долги всем мелким кредиторам.

28 января энергетическое агентство Дании также выдало разрешение на консервацию «Северного потока-2». Там добавили, что поврежденный трубопровод должен быть сохранен. На каждом из открытых концов трубы необходимо установить специальные заглушки, чтобы предотвратить дальнейшую утечку газа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Американские инвестиции летят в трубу».