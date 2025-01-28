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Апелляция в Сочи оставила в силе приговор родителям-убийцам

Во вторник, 28 января, в Третьем апелляционном суде Сочи рассмотрели жалобу осужденного по делу об убийстве восьмимесячной дочери Якова Майбороды из Ростова-на-Дону. Приговор оставили без изменений, передает корреспондент «Ъ-Сочи» из зала суда.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отец ребенка Яков Майборода оспаривал приговор, по которому в октябре 2024 года его осудили на 15 лет колонии строгого режима. Осужденный обвинил в произошедшем свою жену.

Адвокат осужденного Артем Хачатурян заявил, что его доверитель не виновен и что в момент убийства ребенка он отсутствовал дома. Защита просила направить дело на новое рассмотрение.

Мать погибшего ребенка приговорили к 13 годам колонии и штрафу. Она апелляцию подавать не стала.

Вячеслав Рыжков, Андрей Куценко

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