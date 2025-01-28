В Татарстане хотят запретить усыновление детей иностранцами

В Госсовет Татарстана на предварительное рассмотрение поступил законопроект, запрещающий усыновление детей гражданами государств, в которых разрешена смена пола. Законопроект опубликован на портале Государственного совета Республики Татарстан.

В тексте республиканского законопроекта предлагается внести изменения изначально указаные в Семейном кодексе России, в Семейный кодекс Татарстана.

В ноябре 2024 года Госдума РФ запретила гражданам стран, где разрешена смена пола, усыновлять российских детей. Также в ноябре президент России Владимир Путин подписал этот закон. Запрет распространяется на 35 стран, где смена пола разрешена без каких-либо ограничений, и еще двух, где подобные операции проводят только по медицинским показаниям.

Артём Дергунов