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В Татарстане хотят запретить усыновление детей иностранцами

В Госсовет Татарстана на предварительное рассмотрение поступил законопроект, запрещающий усыновление детей гражданами государств, в которых разрешена смена пола. Законопроект опубликован на портале Государственного совета Республики Татарстан.

В тексте республиканского законопроекта предлагается внести изменения изначально указаные в Семейном кодексе России, в Семейный кодекс Татарстана.

В ноябре 2024 года Госдума РФ запретила гражданам стран, где разрешена смена пола, усыновлять российских детей. Также в ноябре президент России Владимир Путин подписал этот закон. Запрет распространяется на 35 стран, где смена пола разрешена без каких-либо ограничений, и еще двух, где подобные операции проводят только по медицинским показаниям.

Артём Дергунов

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